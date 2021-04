George Hill impatient de faire ses débuts avec les Sixers

Blessé au pouce depuis quelques temps et opéré il y a maintenant deux mois, George Hill continue sa rééducation afin de retrouver la forme lors de son retour à la compétition.

Avec un dernier match remontant au 24 janvier dernier, l’ancien meneur du Thunder est arrivé en Pennsylvanie le soir de la « trade deadline », lors d’un échange en triangle impliquant notamment Vincent Poirier.

Vétéran respecté dans la Grande Ligue, George Hill aura la charge de soulager Ben Simmons au poste de meneur et d’apporter toute son expérience à une équipe de Philadelphie en quête de titre. Cependant, même si le meneur de 34 ans va mieux, le staff médical ne souhaite pas précipiter son retour. Il faut dire qu’en 13 ans de carrière, George Hill n’a jamais disputé 82 matchs dans une saison à cause de pépins physiques réguliers.

Pas de précipitation au sujet de son retour

« Ils m’ont dit qu’ils veulent prendre leur temps, personne ne sait encore quand je reviendrai. Mais je serai de retour cette saison c’est sûr, » disait-il avec le sourire en conférence de presse. « Je serai même de retour avant les playoffs. Il faut juste que tout se remette bien. Quand vous êtes à l’arrêt pendant trois mois ou plus, ce n’est pas juste votre pouce dont vous devez prendre soin, vous devez être sûr que tout votre corps soit de nouveau opérationnel. Vos tendons d’Achille, vos chevilles, vos jambes et toutes les autres parties du corps. Donc il faut se remettre en forme afin de retrouver le rythme mais je pense que sur les derniers jours, les progrès furent énormes. Ça va revenir plus tôt que prévu. »

Arrivée au Thunder dans le cadre de l’échange autour de Jrue Holiday, le joueur de 34 ans n’était pas vraiment dans les plans d’Oklahoma City, qui entamait une profonde reconstruction autour de ses jeunes. À Philadelphie, il va désormais pouvoir jouer à nouveau le titre, lui qui évoluait aux Bucks la saison dernière.

« Si j’avais pu choisir ma destination, ça aurait été un de mes choix. Déjà pour commencer, j’ai le sentiment que nous avons une assez bonne équipe pour jouer le titre. Nous avons un excellent coach et un bon staff pour nous y préparer. Ayant joué à Philly en tant qu’adversaire, vous vous imprégnez en quelque sorte de la tradition d’ici […] Ce sont de vrais fans et ce peu importe si tu joues mal ou bien, ils sont toujours derrière toi. Vous souhaitez une ville comme ça, qui se soucie de vous avec des fans qui accordent une réelle importance au basket et à leur équipe. C’est un super endroit, je pense que je peux parfaitement m’identifier aux gens qui sont ici. »

Capable de prendre la mène et de shooter à 3-points

Bon gestionnaire et capable de sanctionner de loin, le 26e choix de la Draft 2008 va apporter de l’expérience derrière Ben Simmons et encore un peu plus de « spacing » autour de Joel Embiid. De plus, le natif d’Indianapolis est un joueur de devoir, dévoué au collectif qui tient avant tout à mettre en place le collectif.

« Je pense qu’ils avaient besoin des shooteurs, même s’il y a Danny (Green) et certains gars qui essayent de combler ce vide pour remporter le championnat. » analyse ainsi George Hill. « Ils veulent juste que je joue mon jeu. Il (Doc Rivers) sait que je ne suis pas du genre à me soucier de mon rôle ou du nombre de shoots que je vais prendre. Il sait que les seules choses qui m’importent, c’est de gagner, jouer de la bonne manière, prendre du plaisir et tout donner. Peu importe le rôle qu’ils me donnent, je l’accueillerai à bras ouverts que ce soit avec 30 ou 15 minutes de temps de jeu. Je vais aller sur le terrain et jouer dur pour essayer de gagner des matchs. »