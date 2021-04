T.J. McConnell, l’étincelle des Pacers en sortie de banc

Avec son physique de Monsieur Tout-le-Monde, T.J. McConnell (1m85, 86kg) n’est clairement pas le joueur le plus « flashy » de la Ligue. Mais il n’en reste pas moins l’un des plus précieux et efficaces du pays, en sortie de banc.

Le meneur des Pacers s’est ainsi imposé au fil des semaines comme l’un des meilleurs remplaçants de NBA, avec ses 7.9 points, 3.6 rebonds, 6.7 passes et 1.7 interception de moyenne (à 56% aux tirs !), en 26 minutes de jeu. Rapportées sur 36 minutes, ses statistiques personnelles sont d’ailleurs dignes des meilleurs gestionnaires de la Ligue : 11.0 points, 5.1 rebonds, 9.3 passes et 2.4 interceptions !

Sixième homme de l’année en devenir ?

À tel point que T.J. McConnell figure aujourd’hui parmi les candidats crédibles au trophée de Sixième homme de l’année, même si Jordan Clarkson fait figure d’ultra-favori depuis quasiment le début de la campagne. Et la prestation du joueur d’Indianapolis, la nuit dernière, ne manquera pas de renforcer sa candidature.

Avec ses 19 points et 15 passes décisives compilés face aux Wolves, le meneur de 29 ans a été l’un des grands artisans du succès des Pacers contre la franchise du Minnesota, en compagnie des frères Holiday (Aaron et Justin). Et il est tout simplement devenu le seul remplaçant de l’histoire NBA à totaliser plusieurs matchs à minimum 15 points et 15 passes, sur une seule saison. Lui qui avait déjà signé une telle feuille de stats à la mi-mars, face au Heat.

« Je tire mon chapeau à tous ceux qui sont entrés en jeu et qui ont joué [hier] soir », réagissait après coup l’ancien joueur des Sixers, la nuit dernière. « Ils se sont tenus prêts et ont bien joué. Nous avons bien fait circuler la balle et rentré nos tirs. Tout est question de jouer les uns pour les autres. »

Déjà auteur d’un impressionnant triple-double points/passes/interceptions contre les Cavaliers début mars, T.J. McConnell fait assurément partie des éléments les plus réguliers de la franchise de l’Indiana, en 2020/21. Et il s’avère même davantage précieux ces derniers jours, compte tenu des pépins physiques que connaissent ses coéquipiers Malcolm Brogdon, Domantas Sabonis ou encore Myles Turner, tous titulaires habituellement.

Intercepteur de qualité

Véritable petite teigne sur l’homme en défense, et tout aussi agressif (et adroit) en attaque, l’ancien élève des universités de Duquesne et Arizona est plus que jamais responsabilisé par son entraîneur Nate Bjorkgren cette saison. Une grande première pour celui qui se trouve actuellement dans sa sixième campagne NBA.

« J’apprécie le fait que le coach me fasse confiance. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cela pèse sur la confiance d’un joueur », se réjouissait à ce propos le principal intéressé.

Et s’il poursuit sur sa lancée, T.J. McConnell pourrait bien marquer l’histoire NBA dans les prochaines semaines. Déjà leader de la ligue au pourcentage d’interceptions (sur 100 possessions, 3.2 se terminent par une interception de TJ McConnell lorsqu’il est sur le terrain), il est surtout bien parti pour devenir le second remplaçant à dominer la NBA au total d’interceptions et/ou à la moyenne d’interceptions.

S’il parvenait à maintenir une telle cadence, et résister à la concurrence représentée par Jrue Holiday, Kawhi Leonard, Fred VanVleet, Robert Covington ou encore Nikola Jokic, le meneur des Pacers rejoindrait ainsi son ancien coach Nate McMillan (1993-94) dans les livres d’histoire de la Grande Ligue.

Les meilleurs intercepteurs de NBA en 2020/21 (moyenne)

1.8 – Jrue Holiday (Bucks)

1.8 – Kawhi Leonard (Clippers)

1.7 – T.J. McConnell (Pacers)

1.7 – Fred VanVleet (Raptors)

1.6 – Robert Covington (Blazers)

Les meilleurs intercepteurs de NBA en 2020/21 (total)

81 – T.J. McConnell (Pacers)

78 – Robert Covington (Blazers)

76 – Nikola Jokic (Nuggets)

76 – Kawhi Leonard (Clippers)

76 – Fred VanVleet (Raptors)