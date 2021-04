Un Jaylen Brown leader pour remotiver les Celtics

Ce ne fut pas un modèle d’efficacité pour Boston mais l’essentiel est là. Shootant à moins de 42% sur l’ensemble de la rencontre, Boston a trouvé les ressources nécessaires pour s’imposer face aux Knicks.

Ce n’est que la deuxième victoire des Celtics lorsqu’ils réussissent moins de 45% de leurs tirs. De quoi démontrer la force de caractère dont ont fait preuve les hommes de Brad Stevens après leur déroute face aux Sixers.

Tenter d’oublier les problèmes

Une déroute qui a servi de détonateur pour Jaylen Brown. En effet, l’ailier de 24 ans a décidé de s’entretenir avec Jayson Tatum pour tenter d’oublier les ratés du passé et se concentrer sur les prochaines échéances.

« On a discuté pour essayer de se remettre dans le droit chemin, de renouer avec la victoire et d’oublier le dernier match. Hier était un match compliqué pour nous. Ce n’était clairement pas notre meilleur match. Donc j’ai parlé à JT (Jayson Tatum) avant le match, nous avons presque tout oublié et je lui ai juste dit : ‘Rentrons sur le terrain et jouons au basket. Soyons agressifs. Soyons la meilleure version de nous-mêmes’. »

Un discours classique, qui montre surtout que Boston manque de solutions face aux problèmes récurrents de l’équipe cette saison. « Nous sommes tous les deux des joueurs motivés qui savons ce que nous devons faire pour de nouveau bien jouer » assure pourtant Jaylen Brown. « C’était très rapide, du genre : ‘Oublions le dernier match, oublions ce que tout le monde dit sur nous et allons gagner ce match, c’est tout ce qu’on peut contrôler’. »

Même si les All-Stars ont fait le job face aux Knicks et que la formation devait faire sans Evan Fournier et Kemba Walker, Boston s’est appuyé sur des soldats efficaces à l’image d’un Marcus Smart (17 points et 9 rebonds) important dans le « money-time » ou de Tristan Thompson (7 points, 8 rebonds et 3 contres) actif pour son retour.

« Smart a également montré la voie avec son énergie. Tout le monde a augmenté son niveau et on a fait les grosses actions aux bons moments. C’était ce dont on avait besoin en tant qu’équipe. » souligne Jaylen Brown.

La 4e place de l’Est encore à portée de main

Avec encore 22 matchs à disputer, Jaylen Brown ne veut plus se préoccuper de ce que les gens pensent de son équipe afin de se concentrer pleinement sur le reste de la saison.

« Il y a tellement de bruits extérieurs, tellement de choses qui sont dites à notre sujet, j’avais juste besoin de rentrer sur le terrain et d’être Jaylen. Notre équipe a fait un grand match ce soir » assure-t-il.

Même si le joueur regrette que ce genre de conversation ne soit pas arrivé plus tôt, et même si la prestation générale de l’équipe est loin d’avoir gommé tous les problèmes, il estime qu’il n’est pas trop tard pour rattraper le temps perdu et aller au moins chercher la 4e place de l’Est, pour l’instant détenue par Charlotte.

« On devrait surement avoir ce genre de conversations plus souvent. Parfois la façon dont les choses se passent, la pression que nous subissons de votre part dans les médias nous rendent moins ouverts à la discussion. Les choses pourraient être pires. Je pense que nous avons une chance de faire encore ce que nous avions prévu de faire. Parfois, une défaite en appelle une autre mais nous n’avons pas laissé cette tendance s’installer. »

Avec la réception des Wolves demain, la victoire est obligatoire pour Boston qui partira ensuite pour un « road-trip » de trois matchs sur la côte Ouest avec au menu Denver, Portland puis les Lakers !