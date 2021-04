De retour, Tristan Thompson a laissé le Covid-19 et les rumeurs derrière lui

Son dernier match remontait au 14 mars. Les Celtics étaient alors sur une série de cinq victoires en six matches. Une éternité donc, tant depuis cette époque, Boston patine à nouveau avec un niveau de jeu toujours aussi inquiétant.

Pour Tristan Thompson, écarté pendant plus de trois semaines et 12 matches à cause du Covid-19, ce retour à la compétition face aux Knicks s’est traduit par une performance solide : 7 points, 8 rebonds et 3 contres en seulement 22 minutes et surtout un +/- de +24 et la victoire arrachée dans les dernières secondes.

« Je n’ai pas fait partie des chanceux qui ont été asymptomatiques, ça n’a pas été de la tarte pour moi », a-t-il glissé en conférence de presse pour raconter rapidement son expérience compliquée avec ce virus.

« Je ne vais pas laisser un gars sur Twitter tenter de briser ce que j’ai construit »

Avec son activité, son agressivité vers le cercle et ses fautes provoquées, l’ancien de Cleveland s’est essentiellement illustré en première mi-temps et il a redonné du souffle aux Celtics face à l’une des meilleures défenses de la NBA. De quoi relancer Boston pour la dernière ligne droite de la saison régulière et espérer une remontée au classement ?

« La saison régulière ne compte pas vraiment pour moi, sauf pour la construction d’une cohésion », insiste l’intérieur, qui a cité en exemple ses saisons à Cleveland où les Cavaliers de LeBron James n’étaient jamais dominants en saison régulière avant d’arriver en playoffs. « Oui, il faut gagner des matches, mais le plus important, c’est la santé. Puis, une fois en playoffs, c’est l’adversaire qui compte, davantage que le classement. »

Avec son expérience des sommets, Tristan Thompson pourrait être précieux pour les troupes de Brad Stevens. Une formation qu’il aurait pu quitter puisque son nom a longtemps circulé dans les rumeurs de transfert, d’autant que Boston était à la recherche d’un pivot dominant comme Nikola Vucevic, et qu’il se murmurait que son intégration dans le groupe n’était pas optimale. Finalement, il est toujours là, et il s’en prend à un « insider ».

« J’ai dix ans de NBA et je ne crois pas qu’on puisse trouver un seul coéquipier qui ne m’apprécie pas », s’amuse Tristan Thompson pour Mass Live. « Donc je savais que tout ça, c’était n’importe quoi. C’était simplement Kevin O’Connor (journaliste de The Ringer) qui voulait faire du buzz sur mon nom. Mais je suis habitué. C’était risible. Même chez les préparateurs physiques, etc… J’ai toujours de bons rapports avec tout le monde, donc je ne vais pas laisser un gars sur Twitter tenter de briser ce que j’ai construit. »