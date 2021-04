Le grand retour de Cole Anthony

Kevin Durant n’est pas le seul à retrouver les terrains ce soir, et même si c’est évidemment moins médiatisé, les fans du Magic seront ravis d’apprendre que Cole Anthony sera en tenue ce soir face aux Wizards. Le rookie avait effectué un bon début de saison avant de se fracturer une côte, et on ne l’a plus vu sur les terrains depuis le 9 février.

« Je me sens super bien. C’est le money time, et je suis prêt à faire une série » a-t-il prévenu lors du shootaround. « Je suis prêt à prendre du plaisir. Je suis à 100%. Je suis prêt à jouer. »

C’est une bonne nouvelle pour Steve Clifford qui a perdu ses trois meilleurs joueurs le soir de la « trade deadline », et qui doit composer avec une tonne de blessés. La semaine dernière, le Magic a joué ses matches avec seulement huit joueurs.

« Je veux faire en sorte que ce jeune groupe de joueurs reste impliqué jusqu’au bout » a prévenu le meneur d’Orlando. « C’est une longue saison. Il reste 25 matches, et c’est presque une saison universitaire. Il s’agit de maintenir tout le monde impliqué, déterminé et d’aider chacun à maintenir un basket de haut niveau chaque soir. »

Selon USA Today, Anthony devrait même être titulaire ce soir face à Russell Westbrook.