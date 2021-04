Zach LaVine soulagé de pouvoir s’appuyer sur Nikola Vucevic

Comme sa cheville droite grince depuis quelques jours, Zach LaVine est en souffrance et n’affiche plus le niveau de performance avec lequel il est devenu All-Star cette saison.

Maladroit et moins tranchant donc, l’arrière peut néanmoins (enfin) s’appuyer sur un coéquipier de haut niveau, Nikola Vucevic en l’occurrence, pour le soulager et prendre le jeu à son compte quand lui ne le peut pas. Ce fut flagrant contre les Pacers où Zach LaVine a pris 18 shoots, contre 29 tirs pour l’ancien intérieur du Magic.

« Je pense qu’à certains moments, il a peut-être été un peu trop collectif », estime même Nikola Vucevic à NBC Sports. « Il aurait pu être plus agressif, ce que je lui ai dit. »

Sur les six derniers matches (Zach LaVine en a manqué un), les deux All-Stars partagent le même nombre de munitions (17 tirs par match), mais comme l’intérieur est plus efficace, il marque davantage que son coéquipier.

Dans cette période, Nikola Vucevic est à 22.7 points par match contre 19.4 (à 38% de réussite et 24% à 3-pts) pour l’ancien double vainqueur du concours de dunks.

« Tant qu’on gagne, ça me va », assure Zach LaVine, 19 points face à Indiana, alors que Nikola Vucevic a compilé 32 points, 17 rebonds et 5 passes. « Je reviens d’une blessure à la cheville, donc j’essaie de trouver du rythme, de retrouver mes jambes. J’aurais pu être plus adroit. Mais je ne pense qu’à la victoire, donc si cela veut dire avoir un rôle moins important et marquer moins certains soirs, je suis d’accord. »

Un Zach LaVine loin de son meilleur niveau, c’était jusqu’à présent rédhibitoire pour les Bulls. Mais avec Nikola Vucevic, l’arrière n’est plus obligé de dépasser les 30 unités pour que Chicago ait une chance de l’emporter.

« Dans une rencontre comme ça, où mon shoot n’est pas réglé, je n’ai pas autant de pression pour tenter de sauver le match », constate Zach LaVine. « On peut lancer une action, la laisser à Vucevic et ça va bien se passer. J’ai confiance en lui. C’est un soulagement. On a besoin de plusieurs joueurs importants dans une équipe, on voit que Brooklyn en a six, et deux forts joueurs, c’est le minimum. »

Nikola Vucevic semble d’accord avec l’analyse puisqu’il pense que « dans cette ligue, quand on a deux gros joueurs, qui peuvent marquer de différentes manières, c’est très difficile de défendre face à ça ».