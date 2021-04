Zach LaVine blessé au plus mauvais moment

Auteur d’une première partie de saison dantesque, avec près de 29 points, 5 rebonds et 5 passes de moyenne avant le « All-Star break », Zach LaVine accuse le coup depuis la reprise, et plus précisément depuis dix jours. La faute à une handicapante blessure à la cheville droite, contractée face aux Cavaliers le 24 mars, qui s’est aggravée face aux Warriors le 29 mars.

Depuis cinq matchs, l’arrière All-Star tourne ainsi à « seulement » 19.4 points, 4.0 rebonds et 2.8 passes de moyenne, à 37% aux tirs et 34% à 3-points. Des pourcentages de réussite très éloignés de ceux qu’il affichait sur ses 40 premières rencontres de la saison : 53% aux tirs et 44% à 3-points.

Conséquence de ce coup de mou, ou plutôt de ce pépin physique, les Bulls n’ont eu d’autre choix que de mettre au repos Zach LaVine face aux Suns (défaite), la nuit dernière, pour la première fois de la saison. Alors qu’ils restaient, avant ce mercredi soir, sur quatre revers de rang et qu’ils étaient également privés de Coby White et Garrett Temple sur les lignes arrières.

Prudent, Billy Donovan a toutefois préféré ne prendre aucun risque avec son joueur vedette, certes désireux de jouer dès qu’il en a la possibilité, depuis la rupture de son ligament croisé antérieur du genou gauche, survenue en février 2017.

« Je ne pense pas qu’il ait été en forme physiquement, lors des deux derniers matchs », confie le coach de Chicago au Chicago Tribune. « Il peut courir, couper vers le panier, faire ce genre de choses, mais il ne peut pas les faire au niveau auquel il est censé les faire. Je pense qu’il a perdu beaucoup de son explosivité, de sa capacité à sauter, démarrer ou s’arrêter et planter ses appuis. […] Je sais qu’il souhaite toujours jouer, je pense que c’est le cas de chaque joueur. Mais il doit aussi prendre du recul et comprendre ce qui est le mieux pour lui et pour l’équipe. Et lorsqu’il prend le temps d’y réfléchir, je pense qu’il réalise qu’il y a certaines choses qu’il est incapable de faire. »

Diminué jusqu’à la fin de la saison ?

Toujours engagés dans la course aux playoffs à l’Est, et renforcés depuis peu par les arrivées successives de Nikola Vucevic, Daniel Theis ou encore Troy Brown Jr., les Bulls traversent pourtant leur pire série de défaites de la saison (cinq). Actuellement 10e de sa conférence, donc dans les clous pour participer à ce fameux « play-in » organisé en mai prochain, la franchise de l’Illinois possède trois matchs de retard sur la 8e place, occupée par les Celtics.

Mais pour inverser la tendance, Chicago se devra évidemment de retrouver au plus vite un Zach LaVine au top de sa forme. Problème, dans cet exercice 2020/21 marathon, rien ne dit que l’arrière de 26 ans pourra récupérer rapidement (et entièrement) de sa blessure, les hommes de Billy Donovan n’ayant jamais plus de deux jours de repos consécutifs dans cette deuxième partie de saison à rallonge…

« Nous devons l’aider à récupérer, mais je ne sais pas combien de temps, ni combien de semaines, cela prendra avant que sa cheville ne soit complètement rétablie », avoue ainsi le coach des Bulls. « Plus il aura de temps pour se reposer, comme hier et aujourd’hui, plus il aura de chances de récupérer. Et je pense que la chose la plus importante est qu’il ait la force et la confiance nécessaire dans ce qu’il doit faire. »

Chicago espère tout de même que Zach LaVine pourra être disponible dès vendredi, pour son déplacement dans l’Utah.