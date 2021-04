Nikola Jokic en démonstration face aux Pistons

Soirée de retrouvailles à la Ball Arena puisque Jerami Grant et Mason Plumlee défient leurs anciens coéquipiers.

Les étreintes sont chaleureuses, et c’est Grant qui est le premier en action. Passé de « role player » aux Nuggets à « go-to-guy » aux Pistons, il est ultra motivé et son premier quart-temps est un régal. Que ce soit par sa technique, comme sur ce fadeaway ligne de fond, ou par son agressivité avec cette claquette casse-croûte, il impressionne.

Un 14-0 fatal

À ses côtés, Saddiq Bey est un tout bon, et il n’y a aucun round d’observation. Les Pistons cherchent le KO d’entrée : 21-16 après six minutes. Côté Denver, la marque est mieux répartie et Michael Porter Jr confirme qu’il a franchi un cap dans l’assurance et surtout l’efficacité. En l’absence de Jamal Murray, il est parfait comme premier lieutenant de Nikola Jokic. Mike Malone ouvre son banc, et c’est là que ça se complique pour Detroit.

Facundo Campazzo plante deux 3-points et Denver signe un 9-0 pour passer en tête à la fin du premier quart-temps (39-32). La domination des Nuggets se confirme, et Paul Millsap transforme le 9-0 en 14-0 !

Sekou Doumbouya stoppe l’hémorragie, mais Millsap et Porter Jr insistent, et les Pistons sont dans les cordes. D’autant que Jokic entre en scène. Un panier très chanceux sur une passe à terre, puis cette merveille de fadeaway à la Nowitzki, à 7 mètres, au buzzer. Ses coéquipiers sont soufflés. Les Pistons sont à -20 (76-56).

Aaron Gordon précieux

Malgré l’adresse extérieur de Saddiq Bey, les Pistons ne parviennent pas à recoller, et le rouleau-compresseur Denver est en marche, alors que Nikola Jokic est bluffant de facilité. Comme tour de contrôle pour trouver ses coéquipiers ou lorsqu’il s’agit d’enrhumer son coéquipier poste bas, il est quasi parfait. L’écart atteint les 28 points (99-71), et Aaron Gordon démontre qu’il est très précieux par ses coupes et ses fausses pistes en attaque, mais aussi par son envergure en défense. Cela ne se traduit pas dans les chiffres, mais c’est du très bon Gordon.

La dernier quart-temps est sans intérêt, et Nikola Jokic assiste en spectateur à la victoire des siens (134-119). C’est la 6e de suite, et les Nuggets restent au contact des Clippers dans la course à la 3e place.