Le collectif des Lakers donne la fessée aux Raptors

Kyle Lowry, Fred VanVleet, LeBron James, Anthony Davis et Andre Drummond. Un cinq qui aurait sans aucun doute fière allure au All-Star Game mais qui correspond, en l’occurrence, aux différents absents de cette affiche entre Toronto et Los Angeles.

Et le début de cette partie est pour le moins équilibré entre ces deux équipes, qui se rendent coup pour coup, à 3-points et près du cercle (22-15). Mais les Lakers, mieux rôdés collectivement et en furie derrière l’arc, commencent à creuser petit à petit l’écart avec un 11-0. Tantôt épaulé par Dennis Schröder, Markieff Morris, Kentavious Caldwell-Pope ou encore Kyle Kuzma, Marc Gasol est omniprésent pour ses retrouvailles avec les Raptors. Dans le sillage de leur intérieur espagnol, les « Purple & Gold » s’envolent au score (+17).

Les esprits s’échauffent ensuite lorsque OG Anunoby, frustré par l’entame de match de sa franchise, projette tel un judoka Dennis Schröder au sol, après un coup de sifflet. Quelques instants plus tard, les arbitres excluent finalement Anunoby mais également Montrezl Harrell, venu défendre son coéquipier allemand. Un incident qui ne perturbe pas pour autant les champions en titre, toujours bouillants à 3-points (9 réussites en douze minutes !) et qui mènent confortablement après un quart-temps (40-28).

OG Anunoby et Montrezl Harrell expulsés

Dans le deuxième acte, les Lakers ne redescendent pas de leur nuage derrière l’arc et continuent de très bien faire circuler le ballon. À l’origine d’un « run » de 19-2 en six minutes, Alex Caruso puis Talen Horton-Tucker assomment les Raptors, complètement étouffés et hors du coup. L’écart grimpe inlassablement au tableau d’affichage (59-30).

Les « Purple & Gold », qui déroulent littéralement leur basket après plusieurs matchs compliqués sur le plan offensif, ont vu leur avance monter jusqu’à +34. Plus agressifs, les joueurs de Toronto parviennent cependant à grignoter quelque peu leur retard avant la mi-temps, en allant provoquer des fautes et donc des lancers-francs, par l’intermédiaire de Pascal Siakam et Chris Boucher (68-42).

Au retour des vestiaires, la rencontre finit par s’équilibrer, avec des Raptors qui tentent de lancer un « run » pour recoller et des Lakers qui résistent toujours (78-55). Bien moins adroits, Los Angeles voit ensuite Toronto revenir à -17, sous l’impulsion d’un Chris Boucher saignant. Les champions en titre remettent alors un léger coup de collier pour virer à +20, à l’issue du troisième quart-temps (90-70).

Festival à 3-points pour le collectif des Lakers

Dans le dernier acte, l’intensité retombe à mesure que les temps-morts, les fautes traditionnelles, les fautes techniques, les tirs ratés et les pertes de balle s’enchaînent. Guidés par un Talen Horton-Tucker incisif en sortie de banc, les Lakers en profitent pour conserver leur avantage d’une vingtaine d’unités, à l’approche du « money-time » (102-81).

Mais en dépit des ultimes efforts de Pascal Siakam (27 points, dont 17 dans le quatrième quart-temps) pour relancer les Raptors, qui ramène les siens à -10 dans ces dernières minutes, les « Purple & Gold » réussissent tout de même à valider une belle victoire d’équipe (110-101), acquise en grande partie grâce à une excellente première mi-temps.

Particulièrement percutant et tranchant toute la soirée, Talen Horton-Tucker (17 points, 4 rebonds, 6 passes) termine meilleur marqueur de Los Angeles. Symbole de ce collectif californien en furie, « THT » a pu compter sur les précieux apports de Markieff Morris (15 points, 9 rebonds), Marc Gasol (13 points, 9 rebonds, 5 passes, 4 contres), Alex Caruso (13 points, 5 rebonds, 4 passes), Kentavious Caldwell-Pope (13 points), Dennis Schröder (12 points, 9 passes) ou encore Devontae Cacok (10 points, 8 rebonds).