Hommage aux Cavaliers pour La Nike LeBron 8 HWC

LeBron James a toujours adoré briller contre la franchise mythique des Knicks. Bien qu’on pourrait s’y méprendre, la nouvelle version de la LeBron 8 HWC de Nike n’est pas un hommage aux exploits de « King James » face à la formation new-yorkaise, mais bien un clin d’œil à son équipe de cœur, Cleveland.

Les couleurs empruntent ainsi les mêmes que celles portées par les Cavaliers en 1987, avec donc une surface en daim bleu et des accents contrastés d’orange sur la languette, les lacets, la semelle intermédiaire et extérieure. On retrouve également du blanc pour faire ressortir la virgule et la semelle intermédiaire.

Disponible à partir du 23 avril, la Nike LeBron 8 HWC sera commercialisée au prix de 200 dollars sur le territoire américain.

(Via KicksOnFire)