Isaac Okoro a impressionné Jimmy Butler

Depuis le début de saison, les Cavaliers ne cessent d’avoir confiance en Isaac Okoro et surtout en son potentiel. Sans faire des statistiques renversantes et encore très brut, le rookie de Cleveland se bat et montre des choses intéressantes.

Contre Miami, l’arrière de tout juste 20 ans a même réalisé la meilleure sortie de sa saison avec 17 points à 5/7 au shoot, 2/2 à 3-pts, en 36 minutes. De quoi impressionner Jimmy Butler.

« J’en parlais avec Udonis Haslem à la fin du match et il était d’accord », raconte le finaliste 2020 au Plain Dealer. « Ce gamin va être vraiment bon. Il prend les bons shoots, fait des stops, va au rebond. Il passe toujours au joueur démarqué. J’aime beaucoup son jeu. Il joue dur. Il va rester dans cette ligue un bon moment et s’y faire un sacré paquet de dollars. »

« J’espère qu’il sera dix fois plus fort que moi »

Un joueur dur en défense et encore timide offensivement mais qui le potentiel pour devenir un excellent « two-way player », ça peut rappeler le jeune Butler. Celui qui tournait à 8 points de moyenne durant sa seconde saison à Chicago, quand Okoro est à 7.8 unités par match cette saison…

« Ce n’est pas juste de faire des comparaisons », écarte l’ancien des Wolves et des Sixers. « Il a fait quoi, une année à l’université ? Son potentiel est énorme et il sera lui-même et pas un autre. J’espère qu’il sera dix fois plus fort que moi. S’il continue de travailler, il n’aura aucune limite. Je lui souhaite le meilleur. »

Avec 15 points, 11 passes et 6 rebonds, Butler n’a pas eu à forcer son talent, ni le Heat d’ailleurs, pour dominer les Cavaliers. Okoro sait ce qui le sépare encore d’un multiple All-Star.

« Il est tellement patient pendant le match », remarque le rookie de Cleveland en parlant de la star de Miami. « Il ne force jamais rien, il va à son rythme et il est dans le contrôle. »