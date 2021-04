Final Four NCAA : Joël Ayayi sort le grand jeu au meilleur moment

Il a commencé par marquer les sept premiers points de son équipe, dont un 3-points et deux paniers près du cercle. Puis, il a continué son chantier pour arriver à 13 points sans le moindre tir manqué, reçu 5/5, à la mi-temps.

En deuxième mi-temps, il n’a pas ralenti la cadence, atteignant les 20 points, toujours parfait à 8/8. Finalement, Joël Ayayi manquera trois tirs mais avec 22 points à 9/12 aux tirs dont 2/3 à 3-points, plus 6 rebonds, 2 passes et 2 interceptions, le meneur tricolore des Zags a livré son meilleur match de la saison au meilleur des moments.

« Moteur » de l’équipe selon Jalen Suggs, Ayayi s’est jeté dans les bras de son coéquipier, héros du match après son tir de la gagne en prolongation, comme un symbole de ces Zags invaincus cette saison et toujours plus soudés et solidaires.

Sur le tournoi final, Ayayi a haussé le ton avec 17 points, 8 rebonds, 1 passe de moyenne, le tout à à 57% aux tirs dont 45% à 3-points (contre 12 points, 7 rebonds, 3 passes en saison régulière). Comme ses coéquipiers, il est invaincu cette saison, et il reste une dernière marche à franchir : Baylor. En cas de victoire, il deviendrait le deuxième français champion NCAA après Joakim Noah en 2006 et 2007.

Les highlights de son record en carrière

Sa réaction postgame, dans les bras de Jalen Suggs