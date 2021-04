Sans Rick Carlisle, les Mavs ont muselé les Knicks

Dans un match haché qui se termine sous la barre des 190 points cumulés, Dallas repart du Madison Square Garden avec une 17e victoire sur les 24 dernières rencontres.

Pourtant, les Mavs n’ont pas préparé ce match de la meilleure des manières puisque Rick Carlisle a été testé positif au Covid alors même qu’il a été vacciné il y a maintenant quelques semaines.

Rick Carlisle remplacé au pied levé

Contraint à l’isolement dans sa chambre d’hôtel, Rick Carlisle a dû donner les clefs pour cette rencontre à son coordinateur défensif Jamahl Mosley, qui n’oublie pas de saluer le travail du « head coach ». « Rick fait un travail phénoménal pour préparer tous les membres du staff à prendre le relais ou des initiatives à chaque instant. »

Spécialiste défensif du staff, Jamahl Mosley ne pouvait qu’être satisfait de la prestation de ses hommes, pour qui ces 86 points représentent le quatrième plus faible total de points concédés cette saison.

« J’ai trouvé que c’était un excellent effort collectif. Nos gars ont fait du bon boulot en défendant ensemble, en se sacrifiant les uns pour les autres et en étant capables de contenir leurs adversaires au large. C’est vraiment un de nos meilleurs matchs défensifs » analyse ainsi l’entraineur d’un soir.

Avec seulement trois points d’avance à l’entame du dernier quart-temps, les Mavs vont profiter d’un Luka Doncic en feu, mais aussi limiter les locaux à 17 points et 5 shoots inscrits sur les 19 tentés. Et on peut même souligner les stats sur l’ensemble du match. Les Knicks n’ont réussi que 36% de leurs tentatives et se sont fait dominer au niveau des points inscrits dans la raquette avec seulement 30 unités pour eux contre 50 pour leurs adversaires.

Une défense au rendez-vous face aux Knicks

Ces 30 points encaissés dans la raquette, c’est un record pour Dallas qui a su s’adapter au rythme des Knicks. « C’était bien pour nous de s’en tenir au plan de jeu. Ça n’a pas très bien commencé pour nous, le début était médiocre et nos gars ont pris conscience que les Knicks essayaient de ralentir le rythme et que nous devions juste faire des stops pour ensuite courir. Quand les joueurs ont accepté ce combat, c’est là que le match a tourné ».

Pas habitué à dominer un match de la sorte, les Mavs ont rangé le beau jeu au placard pour gagner « à la dure » comme le souligne Luka Doncic : « Parfois on va gagner de manière moche et il faut savoir gagner comme ça. »

Mais ce succès peut s’avérer être un match référence pour les coéquipiers de Jalen Brunson, qui estime que c’est l’une de leurs plus belles prestations défensives. « C’est vraiment un de nos meilleurs matchs défensifs. Je pense que c’est un peu dû à leur rythme et leur style de jeu. Ils ont essayé de ralentir la cadence afin de nous imposer un combat physique. Mais à chaque fois qu’on était en place défensivement sur demi-terrain, on a essayé de les contenir, de faire des stops pour ensuite courir. »

Alors que Rick Carlisle a appris que son test était un « faux positif » et qu’il allait pouvoir reprendre sa place, ses joueurs savent désormais que Jamalh Mosley peut assurer l’intérim : « Il peut évidemment devenir un head coach. Je travaille beaucoup avec lui et il a toutes les qualités nécessaires pour devenir un head coach. »