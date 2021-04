Les Lakers et les Clippers vont pouvoir accueillir du public

D’ici deux semaines, les rencontres à domicile des Lakers et des Clippers ne se disputeront plus à huis clos, comme l’expliquent un communiqué posté par les deux franchises de Los Angeles sur les réseaux sociaux.

L’État de Californie vient effectivement d’autoriser le Staples Center à accueillir de nouveau du public, dès le 15 avril prochain. Actuellement limité à 50 invités, le nombre de spectateurs qui pourront être présents dans l’enceinte reste, en revanche, toujours inconnu. Même chose pour les conditions sanitaires de réouverture, dont les mesures devront être déterminées en accord avec le comté de Los Angeles.

Dans un premier temps, on peut s’attendre à ce que les autorités acceptent une jauge de 15% pour accueillir entre 2 500 et 3 000 spectateurs, comme c’est le cas actuellement dans les autres salles déjà ouvertes, et sans doute qu’il faudra présenter un certificat de vaccination ou un test PCR négatif de moins de 72 heures pour entrer dans la salle.

Parmi les dernières équipes de NBA à ne pouvoir encore jouer devant leurs fans, les Lakers et les Clippers devraient retrouver respectivement leurs supporters les 15 et 18 avril prochains, pour les réceptions des Celtics et des Wolves. Et peut-être que les « Purple & Gold » en profiteront pour dévoiler leur 17e bannière de champion face au rival historique de Boston, également sacré à 17 reprises…

Par ailleurs, précisons également que les Warriors et les Kings devraient emboîter rapidement le pas des deux franchises de Los Angeles, puisque les villes de San Francisco et Sacramento se trouvent, elles aussi, en Californie.