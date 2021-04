Un pivot débarque aux Knicks

Mitchell Robinson sans doute blessé jusqu’à la fin de la saison, les Knicks ont décidé de recruter un pivot supplémentaire, et leur choix s’est porté sur Norvel Pelle. Jamais passé par la case NCAA et jamais drafté, ce pivot s’est fait un nom en G-League, et depuis deux ans, il est parvenu à décrocher quelques piges en NBA. La saison passée, il avait ainsi disputé 24 matches avec les Sixers.

Ce natif de Saint John’s, en Antigua-et-Barbuda, y avait tourné à 2.4 points et 3.0 rebonds de moyenne, en 9 minutes de temps de jeu. C’est surtout au contre (1.3 block de moyenne) qu’il s’était illustré, n’hésitant jamais à s’opposer aux adversaires dans la peinture, quitte à se retrouver sur quelques gros posters.

Signé pour 10 jours par les Nets puis les Kings cette saison, il n’y a joué que quatre matches, et le voilà désormais en partance pour New York pour un test de 10 jours. Selon le New York Post, le joueur en termine avec le protocole sanitaire, et il pourrait être sur le banc samedi soir face à Detroit.