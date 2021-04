Nickeil Alexander-Walker, entre promesses et axes de progression

Si Nickeil Alexander-Walker confirme, soir après soir, les promesses entrevues depuis une dizaine de jours (près de 20 points, 6 rebonds et 3 passes de moyenne, à 48% aux tirs et 43% à 3-points, depuis le 21 mars), la rencontre de la nuit dernière face au Magic démontre qu’il lui faut encore beaucoup travailler avant d’atteindre son meilleur niveau.

Certes auteur de 31 points, 8 rebonds et 3 passes contre Orlando, à 13/24 aux tirs et 4/7 à 3-points, le « combo guard » des Pelicans a parfaitement pris le relais de Zion Williamson (pouce), Brandon Ingram (orteil) ou encore Lonzo Ball (hanche), tous absents pour ce match.

Mais le Canadien n’a malheureusement pas pu empêcher la défaite des siens en prolongation.

« C’est dur », regrettait d’abord le joueur de 22 ans, dans les colonnes de NOLA.com. « C’est difficile de regarder ces 31 points car la défaite les rend moins savoureux. Il y a certaines choses qui se sont produites en cours de route. Mais au final, tout ce que je retiens, c’est le fait de me trouver dans cette position. Réussir un match comme ça, c’est du bonus. Vous voulez évidemment gagner, mais ça vous permet de garder les pieds sur terre lorsque vous êtes confrontés à une telle fin de match. »

Festival de mauvais choix en prolongation

Ce à quoi fait ici référence Nickeil Alexander-Walker, c’est à sa prolongation ratée. S’il y a marqué 6 points, « NAW » a beaucoup gâché, terminant à 2/7 aux tirs dans ces cinq minutes additionnelles. Surtout, il a raté un lancer-franc capital, à 22 secondes de la fin, qui aurait permis aux Pelicans d’égaliser à 111 partout. Au lieu de ça, le Magic a pu valider sa victoire aux lancers, après deux nouveaux tirs manqués par le cousin de Shai Gilgeous-Alexander sur la fin.

Après la partie, le perfectionniste Stan Van Gundy ne s’est pas fait prier pour énumérer les mauvaises décisions de son jeune meneur/arrière, dans le « money-time ». Domaine dans lequel il se devra bien évidemment de progresser.

« Il a été bon, jusqu’à la toute fin du match, où il a été plus en difficulté », estime ainsi le coach de La Nouvelle-Orléans. « En prolongation, il a connu un airball. Avant de rater un lancer-franc pour égaliser. Puis il a manqué un layup. Donc sur la toute fin du match, il a vraiment été en difficulté. Mais avant ça, il a très, très bien joué. Il a réussi de bonnes actions et il a pris de bons tirs. »

Avant cette prolongation compliquée, Nickeil Alexander-Walker avait pourtant brillé, assumant pleinement ses responsabilités avec 25 points à 11/17 aux tirs, en l’absence des trois meilleurs marqueurs des Pelicans. C’est notamment lui qui avait égalisé, à 43 secondes de la fin, pour permettre à son équipe d’arracher la prolongation.

Une défaite regrettable en vue des playoffs…

Désireuse d’accrocher les playoffs en fin de saison, la franchise de La Nouvelle-Orléans — qui possède trois matchs et demi de retard sur le Top 8, et un et demi sur le « play-in » — peut en tout cas regretter cette défaite, face à une équipe pourtant à sa portée, malgré les absents.

Mais avec leurs 23 ballons perdus tout au long de la rencontre, dont 5 pour le seul « NAW », 5 pour Josh Hart et 4 pour Eric Bledsoe, les hommes de Stan Van Gundy se sont tirés eux-mêmes une balle dans le pied.

« Vingt-trois ballons perdus, c’est juste ridicule. C’est même incroyable que le match ait été aussi serré », se lamentait après coup le coach des Pelicans.

Les joueurs de NOLA vont désormais espérer que les blessures de Zion Williamson et Brandon Ingram ne les tiendront pas éloignés des parquets pendant trop longtemps. Leur présence pour le match de ce vendredi soir, face aux Hawks, reste pour le moment incertaine.