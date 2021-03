Nickeil Alexander-Walker se fait sa place chez les Pelicans

Et si c’était lui qui poussait Lonzo Ball, Eric Bledsoe ou même JJ Redick vers la sortie… Surtout connu pour être le cousin de Shai Gilgeous-Alexander, Nickeil Alexander-Walker a parfaitement saisi sa chance depuis deux matches, et il vient de planter 20 points puis 18 points dans les victoires face aux Nuggets et aux Lakers.

Véritable arrière, contrairement à Bledsoe et Ball, il est passé du rôle de « joker » à celui de titulaire sans appréhension, et il n’est jamais aussi bon que lorsqu’il est titulaire avec 21.4 points de moyenne quand il débute les rencontres. Le tout à 58% aux tirs, dont 45% à 3-pts. Certes, l’échantillon est maigre (5 matches) mais c’est positif.

« Il répond toujours présent quand on l’appelle » souligne Zion Williamson. « Il a déjà été titulaire dans le passé, et il l’avait déjà prouvé. Nickeil fait ce qu’on attend de lui car on sait que c’est un super joueur. »

Plus en maîtrise quand il est assuré de jouer davantage

C’était lors des Summer Leagues 2019 que le Canadien s’était fait un nom, justifiant sa 17e place à la Draft. Mais la suite fut plus compliquée, et cette saison symbolise bien les montagnes russes de son début de carrière avec quatre titularisations, mais aussi huit DNP et neuf matches avec moins de dix minutes de temps de jeu. « Si vous regardez bien, quand il sait qu’il va beaucoup jouer, il est meilleur, et c’est comme ça pour la plupart des joueurs » fait remarquer Stan Van Gundy. « Il est un peu plus détendu. Il ne force pas, et il est plus en maîtrise. Quand il joue moins, il insiste et il essaie de prouver des choses, et il ne prend pas toujours les bonnes décisions. »

L’arrière reconnaît qu’il est plus détendu lorsqu’il débute. « On n’a pas à regarder derrière soi pour savoir si ce qu’on fait est bien… Dans un sens, on peut jouer de manière plus inconsciente car on ne pense qu’au match. On ne pense pas à ce qu’il pourrait arriver si on fait un choix qui ne correspond pas à ce qu’on avait prévu. J’essaie de croire en moi, même quand je ne débute pas, et je peux toujours sortir du banc pour apporter du positif. »

De l’expérience pour gagner en confiance

Globalement, Nickeil Alexander-Walker a progressé en un an avec près de 9 points de moyenne, et c’est ce qu’il faut retenir. « Je le félicite pour sa progression par rapport à l’année dernière. Parfois, il peut jouer cinq minutes et d’autres fois, il peut jouer 25… Il a un impact à chaque match, et c’est super d’avoir quelqu’un capable d’avoir un impact sur de courtes séquences. Cela prouve son niveau de maturité et sa personnalité. »

Mêmes louanges chez Zion Williamson, qui était proche de NAW avant leur arrivée à La Nouvelle-Orléans.

« Nickeil a fait un grand bond en avant en termes de confiance. Il y avait des moments où lorsqu’il faisait une erreur, il s’en voulait plus que nécessaire, et ça jouait sur son mental. Désormais, quand on fait appel à lui, il joue son jeu et c’est ce dont on a besoin de sa part. »

Pour le « sophomore », sa progression passe par davantage de temps de jeu. « Cela commence à venir, mais simplement grâce à l’expérience. L’expérience est le meilleure professeur dans la vie, et je pense que c’est ce qu’il m’arrive actuellement. Le fait que je sois capable de jouer malgré les erreurs, que j’apprenne de ces erreurs, que j’en parle avec Brandon et Lonzo, le staff… Tout ça m’aide. »