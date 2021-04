Anthony Edwards : « On ne voulait personne d’autre que RJ Barrett pour le dernier tir »

Alors qu’ils avaient compté jusqu’à 18 points d’avance en deuxième quart-temps, les Knicks se sont effondrés face à Minnesota dans le dernier quart, encaissant un 32-20 fatal, synonyme de défaite.

Symbole de cette différence de niveau dans l’ultime période : le duel Anthony Edwards – RJ Barrett.

Anthony Edwards omniprésent dans le dernier quart-temps

Dans le dernier quart, Anthony Edwards a tenu son rang de numéro 1 de Draft. Avec 12 points, 2 interceptions et la passe décisive pour le « game winner » de Malik Beasley, l’arrière des Wolves a haussé son niveau de jeu pour repartir avec la victoire.

En attaquant le cercle grâce à ses qualités physiques exceptionnelles, Anthony Edwards a pris les choses en main pour son équipe. Très efficace dans ce domaine, le joueur de 19 ans a soulagé son équipe et permis à cette dernière d’alterner entre shoots longue distance et pénétrations vers le cercle.

« Quand il commence à pénétrer dans la raquette, ça porte notre équipe. Pour être franc, nous n’avons pas beaucoup de gars qui peuvent le faire. Nous essayons de le faire par d’autres moyens mais lui y arrive, il a ce don pour ça » analyse Chris Finch.

Auteur du 3-points décisif sur une passe d’Anthony Edwards, Malik Beasley a profité de l’attention que génère son jeune coéquipier pour avoir un shoot ouvert. « C’est une question de coordination, J’étais dans le corner au début et je l’ai laissé aller au cercle. Sa confiance est incroyable, je crois en lui plus qu’en n’importe lequel d’entre nous pour prendre la balle, aller au cercle et faire la bonne action. »

Volonté de laisser Barrett jouer les héros

Interrogé en bord terrain juste après la rencontre, Anthony Edwards est revenu sur la dernière action du match avec le shoot de RJ Barrett. Selon lui, l’objectif de l’équipe était de laisser l’arrière des Knicks prendre ses responsabilités.

« Nous avons dit à Jaden [McDaniels] d’essayer de ne pas laisser Randle recevoir le ballon, qu’il fallait laisser quelqu’un d’autre nous battre. On a laissé volontairement RJ la recevoir et s’il avait marqué son tir, on aurait fait avec. C’était celui qu’on voulait pour le dernier tir. On ne voulait personne d’autre. »

Et on peut comprendre ce choix des Wolves au vu du dernier quart-temps du Canadien. À seulement 2 points marqués et 2 interceptions, Minnesota a préféré laisser la main à un joueur en manque de confiance sur cette fin de match pour le dernier tir.

Pour le principal intéressé, c’était pourtant le meilleur tir à prendre. « J’ai pensé que c’était le meilleur shoot disponible. Je vais devoir le revisionner à la vidéo. »

Tom Thibodeau n’a lui pas souhaité s’étendre sur le sujet. Pour lui, il existait plusieurs options et son joueur en a pris une. Fin de l’histoire. « C’est ce qu’il pense [que c’était le meilleur tir possible], c’est sa vision des choses. C’était une isolation avec trois options, il en a choisi une parmi les trois. »

Ça fait une deuxième défaite d’affilée pour les Knicks qui laissent le Heat leur reprendre la cinquième place.