Les Bucks gâchent les débuts d’Andre Drummond aux Lakers

Pour fêter la première apparition d’un Andre Drummond très actif à l’intérieur, les Lakers réussissent un super premier quart-temps (30-24). Portés par une réussite à 3-points insolente (8/13 !), les champions en titre prennent rapidement l’avantage dans cette partie, sans le lâcher ensuite.

Mal rentrés dans leur match, les Bucks peinent quant à eux à trouver de l’adresse en attaque, en dehors de Jrue Holiday. Giannis Antetokounmpo est par exemple très bien muselé par les « Purple & Gold ».

Dans le second quart-temps, un faux rythme s’installe entre les deux équipes et la qualité de la rencontre en prend un coup. Sans briller, Milwaukee finit cependant par se réveiller en appuyant quelque peu sur l’accélérateur pour passer devant. Agressifs de chaque côté du parquet, les coéquipiers de Khris Middleton et Jrue Holiday parviennent à virer en tête à la mi-temps, en profitant notamment de la grosse crise d’adresse désormais traversée par Los Angeles, sur le plan offensif (57-49).

Au retour des vestiaires, les Bucks montrent offensivement et défensivement un visage plus conquérant, à l’image de Giannis Antetokounmpo. Tandis que Jrue Holiday poursuit son festival au scoring, les visiteurs imposent leur puissance dans la raquette et l’écart dépasse allègrement la barre des dix unités.

Andre Drummond déjà blessé

Toujours dans le dur en attaque, Montrezl Harrell excepté, les Lakers sont incapables de répondre au défi physique proposé par les hommes de Mike Budenholzer. Ils se retrouvent ainsi largement menés après trois quart-temps (89-75). Pire, Andre Drummond est annoncé « out » pour la suite de la partie…

Dans le dernier acte, Frank Vogel fait donc (enfin) appel à Marc Gasol pour relancer les siens. Mais malgré de nombreuses erreurs et pertes de balle, Milwaukee ne faiblit pas et réussit à conserver sa quinzaine de points d’avance. Jamais inquiétés par Los Angeles après la pause, les joueurs du Wisconsin n’ont ensuite plus qu’à gérer tranquillement leur avantage jusqu’à la fin de ce match, qui ne restera assurément pas dans les annales (112-97).

L’homme de la soirée pour les Bucks n’est autre que Jrue Holiday (28 points, 8 rebonds, 6 passes, 4 interceptions), intraitable de bout en bout. Giannis Antetokounmpo (25 points, 10 rebonds, 4 passes, 3 contres) a lui aussi fait ses stats mais il a surtout fait preuve de beaucoup de déchet (9 pertes de balle). Côté Lakers, quatre joueurs terminent à 15 points ou plus, mais personne n’est véritablement sorti du lot. Quant à Andre Drummond, ses débuts avec les champions en titre ont été perturbés par une blessure à l’orteil, qui l’a contraint à ne jouer qu’une seule mi-temps.