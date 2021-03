Covid-19 : Théo Maledon et le Thunder vaccinés

Le Thunder est devenu mardi la cinquième franchise à vacciner ses joueurs, après les Pelicans, le Heat, les Blazers et les Hawks. Les Lakers devraient bientôt les imiter, mais aussi les Knicks et les Nets puisque le maire de New York a demandé à ouvrir prochainement la vaccination pour toutes les personnes de 16 ans et plus, sans comorbidité.

C’est justement pour cette raison que les joueurs d’Oklahoma City, mais aussi le staff, ont pu se faire vacciner mardi puisque l’État de l’Oklahoma a autorisé la vaccination des personnes de plus de 16 ans.

La franchise n’a pas précisé le nombre de joueurs mais elle parle d’un nombre « conséquent », et a mis en ligne plusieurs photos de joueurs vaccinés, dont Théo Maledon, qui pourrait bien être le premier sportif français vacciné. Pour l’instant, il s’agit uniquement de la première dose, et la seconde est programmée dans un mois.

Ce ne qu’à partir de la deuxième dose que le Thunder pourra assouplir son protocole sanitaire avec la possibilité d’enlever les masques à l’entraînement, et de sortir des hôtels en déplacement.