Saben Lee, l’archétype du joueur dur au mal que veulent les Pistons

Choisi au deuxième tour de la dernière Draft (en 38e choix) par le Jazz, Saben Lee était sur la liste prioritaire des Pistons, qui l’ont rapidement acquis par l’intermédiaire d’un échange avec Utah. La raison en est simple : il est un jeune joueur de caractère. L’archétype du joueur que veut avoir Troy Weaver dans son équipe. Un dur au mal.

À cet égard, il a de qui tenir… Fiston d’Amp Lee, ancien joueur de NFL qui a notamment remporté le Super Bowl en 2000 avec les Rams de St Louis (juste après sa naissance), Saben Lee n’a pas peur du travail à fournir pour évoluer dans le monde professionnel. Au contraire, il y a été préparé depuis longtemps par son paternel.

« À cet âge-là, je ne comprenais pas tout ce qu’il me disait, mais j’ai en revanche bien compris qu’il essayait de m’inculquer des valeurs qui allaient m’aider plus tard dans ma vie, et plus tard dans mon développement de basketteur. C’était clairement une bénédiction pour moi d’avoir un père qui a déjà connu le monde professionnel et qui a pu m’aider, et ce dès mon plus jeune âge. »

Nikola Vucevic, Montrezl Harrell ou encore Brook Lopez peuvent confirmer que le meneur rookie de Detroit n’a pas froid aux yeux… S’il trouve une faille dans la défense et qu’il peut prendre ses appuis avec un peu de vitesse au décollage, Saben Lee peut finir les deux mains dans le cercle.

Surtout, par son application défensive et son sérieux à l’entraînement, il est tout simplement en train de gagner sa place dans la rotation de l’exigeant Dwane Casey. Hier soir face à Toronto, il a placé 19 points et 5 passes décisives dans ce qui semble être un match référence pour la « classe biberon » des Pistons.

« Son père lui a transmis cette dureté »

« Il a une dureté qu’il a héritée de son père qui jouait en NFL », explique Bryce Drew, qui a coaché (et recruté) Saben Lee à Vanderbilt, dans le Detroit Free Press. « Son père lui a transmis cette dureté. Il n’a pas peur des contacts et il n’a pas peur des confrontations au cercle. »

Meneur explosif, Saben Lee a pris son temps à l’université, passant trois ans à Vanderbilt, dont sa dernière à 19 points, 4 passes et 3 rebonds de moyenne (pour une place dans le deuxième meilleur cinq de sa conférence, la SEC) avant de sauter le pas vers la NBA. Là encore, les conseils avisés du paternel ont joué un rôle essentiel.

« Quelqu’un qui a déjà vécu cette vie peut clairement l’aider pour gérer son argent et les pièges qui viennent avec la vie d’athlète professionnel. C’était un avantage pour Saben », affirme Jerry Stackhouse, qui a aussi coaché le fils Lee à Vanderbilt. « En même temps, il sait qu’il doit tracer son propre chemin et son père va lui laisser la place de le faire. Il est dans une bonne franchise avec un coach qui est impliqué dans la formation des jeunes joueurs, pas seulement sur le terrain mais aussi en dehors. »

Signé pour faire partie du projet jeunes des Pistons, au relais de Killian Hayes, drafté plus haut, Saben Lee est en train de doubler le rookie français dans son développement. Pendant que le meneur tricolore se remet de sa blessure à la hanche, il démontre soir après soir qu’il peut être un des éléments de base des Pistons.

Jouer en NBA était le rêve du père, c’est désormais le quotidien du fils. « J’ai joué au foot quand j’étais gamin mais mon père m’a dit que si je n’aimais pas le football, ce n’est pas un sport auquel on joue par plaisir », conclut Saben Lee. « Ce qui est fou avec mon père, c’est qu’il me disait toujours qu’il préférait le basket en fait. Le football a simplement décollé plus vite pour lui. J’adore le basket, comme mon père. Beaucoup de gens ne le savent pas parce qu’il a été un grand joueur de foot. C’est comme ça que je suis arrivé au basket au départ, par sa passion. »

Le dunk (raté) de l’année

Son record en carrière