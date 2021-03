Tennessee : Jaden Springer va se présenter à la Draft 2021

Meilleur scoreur de Tennessee cette saison, avec un peu plus de 12 points à 43% à 3-points (plus 3 rebonds et 3 passes de moyenne), l’arrière freshman Jaden Springer (1m93, 18 ans) a décidé de ne pas attendre plus longtemps et de sauter le pas vers la NBA dès cette année.

« Jouer en NBA a toujours été mon rêve », ainsi que le joueur l’a annoncé via un communiqué sur son compte Twitter. « Aux fans des Vols, votre amour et votre soutien tiendront toujours une place à part dans mon cœur. Même si cette saison ne s’est pas terminée comme on le voulait, je suis tout de même reconnaissant de tout ce qu’on a accompli. C’était vraiment un honneur de représenter les Volunteers. »

Éliminés dès le premier tour de la « March Madness » par Oregon State, avec 12 points à 5/12 pour Jaden Springer, les Vols ont déçu en fin de saison, mais le freshman a tout de même estimé qu’il avait suffisamment montré ses qualités de scoreur durant son unique campagne universitaire, avec notamment son record à 30 points (à 9/11 aux tirs dont 3/4 à 3-points) pour battre Georgia en février dernier.

Attendu entre la fin de la lottery et le début du deuxième tour, une fourchette assez large due à des avis très tranchés sur son compte, Jaden Springer est le premier « one-and-done » de Tennessee depuis Tobias Harris en 2011.

C’est un talent brut sur le poste d’arrière, avec un mélange intéressant de création et de scoring, plus un solide défenseur en un-contre-un. Mais il subsiste pas mal de doutes sur son adresse de loin, à partir d’un si petit échantillon (moins de deux tentatives par match cette saison), et aussi sur ses qualités athlétiques en NBA.