Andre Drummond : « Notre défense va être dingue ! »

« L’un de mes buts dans la vie est de rencontrer, de jouer avec ou contre LeBron James. » Ce tweet prémonitoire d’Andre Drummond a logiquement refait surface à l’occasion de son arrivée aux Lakers. Son vœu remonte à l’été 2011, alors qu’il s’apprêtait à démarrer son unique saison avec UConn. « J’ai eu l’opportunité de boucler la boucle, c’est juste fou comme le temps passe », formule-t-il aujourd’hui.

Champion du monde avec Anthony Davis

Dix ans plus tard, et alors qu’il n’a que 27 ans, le pivot va bien porter le même maillot que LeBron James. Il fera également équipe avec son ancien partenaire de Draft 2012 et du Mondial 2014, Anthony Davis, et ainsi sans doute former la raquette la plus dense de toute la ligue. « Je pense que notre défense va être dingue lorsque ces gars vont revenir. Et j’ai hâte de voir ça. »

Le nouveau venu, qui s’est engagé à Los Angeles pour la modique somme de 800 000 dollars, va effectivement devoir patienter un moment avant d’être rejoint sur le parquet par les deux vedettes locales, bloquées à l’infirmerie. En attendant, le pivot va pouvoir se remettre dans le bain de la compétition après avoir été mis au frigo par les Cavaliers.

« Cela fait presque un mois et plus de dix jours que je n’ai pas joué », rappelle-t-il, sans avoir de ressentiment vis-à-vis de la franchise de l’Ohio. « Vous pouvez imaginer ma soif de jouer et de monter sur un terrain. J’ai eu un mois de travail incroyable grâce auquel je suis prêt à jouer aujourd’hui. »

Soulager son camarade à l’intérieur

L’ancien joueur des Pistons, qui retrouve d’ailleurs d’anciens coéquipiers de Detroit (Markieff Morris et Kentavious Caldwell-Pope) n’est pas encore certain de démarrer mercredi, face aux Bucks. Il devrait dans tous les cas récupérer la place de titulaire au poste 5, occupée jusqu’ici par Marc Gasol, lui-même relayé par Montrezl Harrell.

« Je ne suis pas là pour voler la vedette à qui que ce soit », prévient-il. « Je suis ici pour aider cette équipe à gagner autant de matchs que possible. » La machine à double-double entend faire « des ravages » dans la raquette, et notamment en défense. « Ma défense va aider énormément aider cette équipe avec mes mains et mes appuis rapides. Je vais être capable d’aider du poste 1 ou 5. »

Même si l’intéressé n’a pas toujours brillé dans ce secteur tout au long de carrière… Mais il aura à ses côtés l’un des meilleurs défenseurs intérieurs de la ligue, Anthony Davis. « Il pourra glisser au poste 4, jouer à son poste naturel et être très bon, sans prendre tous les coups que j’encaisserai au poste 5. »

Pour conclure, le pivot n’a pas voulu s’épancher sur l’intérêt affiché par d’autres franchises de la ligue (Knicks et Celtics notamment) avant sa signature. « Tout ce que je sais, c’est que je suis ici à LA maintenant. Je suis ici pour gagner autant de matches que possible. »