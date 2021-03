La Draft 2021 prévue pour le 29 juillet

Selon The Athletic, la Draft aura lieu le 29 juillet, soit une semaine après la fin de la saison NBA. S’il y a un Game 7, les Finals devraient se terminer le 22 juillet, quelques heures avant le début des Jeux olympiques de Tokyo.

Selon nos confrères, la « lottery » est prévue le 22 juin, et le Draft Combine se déroulera du 21 au 27 juin. Pour l’instant, on ne sait pas si la Draft sera virtuelle comme en 2020, ou si elle conviera les équipes et les joueurs dans un même lieu. Même chose pour le Draft Combine.

Si cette date du 29 juillet se confirme, la « free agency » devrait débuter dans la foulée, sans doute le 1er août.

Le calendrier de la deuxième partie de saison

– 16 mai : fin de la saison régulière

– 17 au 21 mai : Play-in (barrage)

– 22 mai : début des playoffs

– 7 juin : début des demi-finales de conférence

– 22 juin : début des finales de conférence

– 22 juin : « lottery »

– 8 au 22 juillet : Finals

– 29 juillet : Draft 2021