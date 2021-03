La Basketball Africa League va disputer toute sa saison au Rwanda

Après avoir annulé sa saison inaugurale à cause de la pandémie de Covid-19, la Basketball Africa League (BAL) va enfin débuter, et selon ESPN, cette première saison se déroulera en un seul et même lieu, et cette « bulle » est fixée à Kigali au Rwanda. À partir du 16 mai, les douze « franchises » disputeront la saison régulière avec un protocole sanitaire très strict, et pour cette saison si particulière, la compétition prendra la forme d’un tournoi avec les trois groupes de quatre équipes, et seulement 18 matches joués au total.

Après cette première phase de groupe, les deux premiers de chaque groupe, et les deux meilleurs 3e, soit huit équipes sont qualifiées pour les playoffs avec des tours joués sur un seul match. La finale de la BAL est prévue pour le 30 mai. En clair, la première saison va se dérouler sur 14 jours.

En lice, les champions nationaux d’Angola, d’Égypte, du Maroc, du Nigeria, du Sénégal et de la Tunisie, ainsi que six autres équipes qualifiées après des tournois organisés par la FIBA fin 2019. Voici les douze formations :