Podcast Hype X Basket USA | La course à l’armement !

Coupés respectivement par les Spurs et les Cavaliers, LaMarcus Aldridge et Andre Drummond, ont choisi leurs destinations ! Pour le premier, attendu au Heat, ce sera finalement Brooklyn pour épauler Kyrie Irving, Kevin Durant, James Harden et Blake Griffin. Les Nets ont six All-Stars dans leur équipe, pour 41 sélections cumulées !

Côté Lakers, champions en titre, la réaction ne s’est pas attendre puisque la machine à rebonds Andre Drummond débarque pour renforcer une raquette orpheline d’Anthony Davis et d’un Marc Gasol sur une pente glissante.

La création de « super teams » ne date pas d’hier, et ce n’est pas forcément synonyme de titre NBA. Souvenons-nous des échecs des Lakers de 2004 et 2012, ou des Nets de 2013…

Dans ce podcast, la rédaction Hype x Basket USA s’interroge et vous interroge sur le point suivant : qui des Lakers ou des Nets, est le mieux armé dans la course au titre cette saison ?

Bonne écoute !