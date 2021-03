Les Cavaliers heureux que Larry Nance Jr. n’ait pas été transféré

De son retour dans le cinq des Cavaliers après avoir manqué 12 matchs suite à une fracture de la main, Larry Nance Jr. continue sa progression en tant que joueur complet capable de peser de bien des manières.

À l’issue de la cruelle défaite face aux Kings, Collin Sexton en a profité pour chanter les louanges de son coéquipier de 28 ans. “Nous savons ce que Larry va faire et ce qu’il va apporter. Il en fait beaucoup pour nous. Il donne des ballons, prend des rebonds, dunke… À chaque fois que vous regardez la feuille de stats, vous vous apercevez qu’il fait un match plein. C’est Larry Nance. Nous pouvons compter sur lui dès qu’on lui demande. »

Une polyvalence cruciale pour les Cavs

Sur les trois derniers matchs, le natif de l’Ohio compile 16 points, 11 rebonds, 5 passes et 1.3 interception de moyenne. Des chiffres qui témoignent de la polyvalence du joueur. Capable de jouer sur plusieurs postes en attaque, Larry Nance Jr. possède un rapport taille/vitesse qui lui permet de défendre sur n’importe quel profil.

Face aux Lakers, on l’a ainsi vu face à Montrezl Harrell, Kyle Kuzma, Talen Horton-Tucker ou même Dennis Schröder de temps en temps. Et lors du match face aux Kings, le dunkeur représentait le seul véritable intérieur des Cavs en l’absence de Jarret Allen, Kevin Love ou encore Isaiah Hartenstein. Résultat des courses : encore une prestation individuelle aboutie ponctuée par 17 points, 9 rebonds, 5 passes et 2 interceptions.

Cette capacité d’adaptation soulage JB Bickerstaff qui peut, grâce à son joueur, combler des secteurs déficitaires.

« Il assume le rôle qu’on lui donne chaque soir. Peu importe ce dont vous lui demandez, il a les qualités et le mental pour le faire. Quand vous avez un leader comme lui capable de se mettre au service du collectif en faisant des choses qu’il n’a pas l’habitude de faire et avec lesquelles il n’est pas très à l’aise, c’est plus facile pour nous les coachs de demander aux autres gars de le faire aussi » souligne l’entraineur.

Objectif playoffs pour Larry Nance Jr.

Néanmoins, le principal intéressé garde un souvenir amer de son match face aux Kings. Non seulement Harrison Barnes a réussi un shoot au buzzer improbable mais l’intérieur des Cavs a manqué trois lancers-francs qui se sont avérés importants au moment de faire les comptes. « Je suis énervé envers moi-même. J’ai manqué trois lancers, c’est inacceptable, je dois être meilleur et il n’y a pas d’excuse pour ça. Je suis coupable. J’en mets deux et la donne est totalement différente. Je dois aller à la salle pour m’entrainer aux lancers. »

À trois matchs (17 victoires – 29 défaites) de la 10e place synonyme de « play-in » à l’Est, ce genre de scénario coûte cher aux coéquipiers de Larry Nance Jr. qui espère tirer les leçons de cette défaite.

« C’est de l’apprentissage. Ces matchs serrés sont quelque chose que nous gérons de mieux en mieux et nous permettent de grandir collectivement afin que nous soyons prêts à faire partie des meilleures équipes de la ligue. C’est ce genre de match qu’on doit gagner. Lorsque vous essayez d’être le meilleur, tous les matchs sont serrés. Tous vos matchs se jouent sur le fil du rasoir, surtout lorsque vous cherchez à vous qualifier en playoffs. De toute évidence, vous préférez apprendre dans une victoire plutôt que dans une défaite mais j’espère que nous pourrons tirer quelque chose de ce match et nous améliorer pour la suite. »

Dans le but de se qualifier en playoffs, le coach des Cavaliers est en tout cas ravi de pouvoir toujours compter sur Larry Nance Jr, dont le profil et le contrat intéressaient de nombreux candidats au titre lors de la « trade deadline ». « Je le trouve unique. Nous sommes chanceux de le compter parmi nous » conclut le technicien.