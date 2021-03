La défense de Portland enfin au rendez-vous ?

Lorsque Neil Olshey a décidé de conclure l’échange entre Norman Powell, Gary Trent Jr. et Rodney Hood, il espérait que l’énergie apportée par l’ancien Raptor aide ses coéquipiers.

Les Blazers ont certes encaissé 117 points dans la victoire face aux Raptors, mais la défense de l’Oregon trouve peu à peu son rythme, à l’image de ce troisième quart-temps maitrisé par les hommes de Terry Stotts.

Limitant Toronto à 10 points au retour des vestiaires, les coéquipiers de Damian Lillard ont peu à peu étouffé leurs adversaires pour prendre le contrôle du match.

« J’étais vraiment fier de notre défense dans le troisième quart. En première mi-temps, ils ont marqué 12 ou 15 points sur nos ballons perdus. Je nous ai trouvés meilleurs sur les duels dans le troisième quart, tout le monde était un petit peu plus concentré j’ai aimé notre activité et notre agressivité. On a été très bon au rebond, ils n’ont pas eu beaucoup de secondes chances et on a bien géré leurs contre-attaques. On avait parlé à la mi-temps de ces détails qui ont fait la différence dans le troisième » souligne le coach.

Un 14-0 pour prendre les commandes du match

En ne concédant aucun point pendant six minutes dans le troisième quart, les Blazers ont passé un 14-0 à leurs adversaires pour ne plus lâcher les commandes du match. « Évidemment ils ont manqué leurs tirs à 3-points. Je ne sais pas quel était leur pourcentage mais le tir extérieur représentait une grosse partie de leur système offensif en première mi-temps et ils ont en manqué beaucoup dans le troisième » remarque l’entraineur de Portland.

Même son de cloche pour Damian Lillard, qui n’a pas manqué de souligner l’apport de Norman Powell. « On avait le sentiment de bien défendre dans le troisième quart-temps. On communiquait et on était actif. C’était bien d’avoir Powell sur le parquet. Généralement on défend bien avec trois arrières et c’est un arrière très physique. »

Pas au top offensivement malgré une marque très répartie avec 7 des 9 joueurs à 10 points ou plus, Portland s’est donc appuyé sur ses qualités défensives pour battre Toronto. « Je trouve que la défense a été incroyable parce qu’on n’était pas très efficace offensivement. Habituellement, c’est quand on produit notre meilleure défense que l’attaque joue à son meilleur niveau car on a plus d’énergie et de rebonds défensifs. Mais ce soir, c’était différent. On a concédé 40 points dans le premier quart. C’était un peu mieux dans le deuxième et nous avons vraiment augmenté le niveau au retour des vestiaires en étant plus concerné en défense. Ce n’était pas un match incroyable offensivement, notre victoire est surtout due à notre défense » analyse le meneur des Blazers.

Robert Covington en capitaine défensif

Parmi les bonnes prestations du soir, celle de Robert Covington est à signaler. L’ailier des Blazers a compilé 13 points, 12 rebonds mais aussi et surtout 4 contres et 3 interceptions.

Un match plein qui justifie l’investissement de la franchise à son sujet. « Covington a été bon, il a les mains actives, il est capable de dévier des ballons, d’intercepter, de contrer, de prendre les rebonds et il shoote à 50% en mars. Il montre en quelque sorte ce qu’on attendait de lui : un gars qui peut faire un peu de tout. »

En effet, l’ancien Rocket tourne à plein régime sur ce mois de mars puisqu’il propose sur 34 minutes de temps de jeu des moyennes à hauteur de 12.2 points, 7.3 rebonds, 1.8 interception et 1.7 contre. Une polyvalence qui soulage aussi bien défensivement qu’offensivement. Pendant que Jusuf Nurkic soignait son poignet, c’est lui qui assurait partiellement la rotation au poste 5 pour défendre les meilleurs intérieurs adverses.

Pour CJ McCollum, son coéquipier fait tout simplement partie des meilleurs défenseurs du pays actuellement. « Il a été excellent et comme je dis toujours, c’est du calibre « First Defensive Team ». Nous devons être meilleurs défensivement en tant qu’équipe mais je pense qu’il a une chance d’y être cette année. »

D’ailleurs, Neil Olshey n’a pas hésité à se séparer de deux tours de Draft pour s’attacher les services de Robert Covington. « On m’a pris ici pour mes qualités défensives, mon anticipation, ma lecture de jeu et ma capacité à lire ce que vont faire les joueurs adverses donc je joue en quelque sorte à l’instinct. »

Portland a tout de même encore pas mal de progrès à faire puisque l’équipe de Terry Stotts est la 29e défense cette saison, avec 116.9 points encaissés sur 100 possessions. Mais la franchise espère que le retour de Jusuf Nurkic, conjugué à l’arrivée de Norman Powell, permettra de grimper dans le classement d’ici les playoffs.