Raptors – Blazers : après le « Dame Time », place au « CJ Time »

Quelques jours après avoir conclu un échange entre Normal Powell d’un côté et Gary Trent Jr et Rodney Hood de l’autre, les Raptors et les Blazers se retrouvent sur le terrain.

Un absent de marque : Kyle Lowry. Mais il reste du beau monde à Toronto, et quand cette équipe parvient à mettre du jeu rapide en attaque et surtout à prendre des tirs en rythme, elle est redoutable.

Fred VanVleet et Pascal Siakam sont très efficaces quand ils peuvent jouer sur du jeu en transition, et face à une équipe de Portland joueuse, les deux jeunes vedettes de Toronto assument leurs responsabilités. Ils répondent au talent de Damian Lillard en mode organisateur et Toronto termine fort ce premier quart-temps (41-32).

Pascal Siakam donne tout

L’arrivée sur le poste de pivot de Chris Boucher ajoute encore plus de vitesse au jeu des Canadiens. L’intérieur des Raptors est actif des deux côtés du terrain et Toronto en profite pour garder les commandes. Malgré une montée en puissance des Blazers, Toronto ne baisse pas les bras. Il y a de l’enthousiasme et de l’énergie dans cet effectif, et ils se battent sur chaque ballon. Le problème, c’est que Lillard monte en température, et il parvient à déjouer les plans défensifs.

Autre souci : l’activité de Derrick Jones Jr, qui fait la différence en cette fin de première mi-temps. Physiquement, les Canadiens ont du mal face à lui et leur avance fond… Mais ils ne lâcheront rien, c’est une certitude. La claquette dunk de Chris Boucher illustre l’état d’esprit des Raptors. Mais est-ce que ce sera suffisant ? À la pause, les Raptors ne mènent plus que de six points (74-68).

Après une première mi-temps en mode « portes ouvertes », les Blazers reviennent avec d’autres intentions. C’est même le jour et la nuit ! Agressif, Pascal Siakam donne tout mais les Blazers ont tissé une vraie toile d’araignée, et en moins de 3 minutes, ils infligent un 16-2. Lillard, Covington et Powell plantent de loin, et Toronto n’inscrit que dix points dans ce quart-temps, avec même six minutes sans inscrire le moindre point (91-84).

CJ McCollum clutch

Les Blazers ont fait le plus dur, et ils décident de passer en zone pour laisser les Raptors shooter de loin. Malgré les actions de grande classe d’Anfernee Simons, les Blazers redonnent confiance à Toronto qui, à trois minutes de la fin de la rencontre, recolle à un point grâce à un Fred VanVleet (111-110).

Alors que tout le monde pense que c’est l’heure du « Dame Time », c’est CJ McCollum qui va s’occuper de donner la victoire à son équipe. Sur trois actions de suite, il joue le drive et score avec facilité.

Son dernier panier avec la faute scelle le sort de cette rencontre et il célèbre tout ça avec une petite danse. Portland a joué avec le feu dans le dernier quart-temps, mais les coéquipiers de Damian Lillard s’imposent 122-117. En face, c’est la 11e défaite en 12 matches des Raptors…