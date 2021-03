En attendant Kevin Durant, Brooklyn fait le plein de confiance

Sept matches, 186 minutes. C’est le temps passé ensemble par le « Big Three » des Nets : Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden. L’échantillon est maigre alors qu’on a dépassé le milieu de saison, et pourtant, les Nets sont solidement installés à la 2e place de l’Est, et ils pourraient même en prendre les commandes très prochainement.

Sept matches, pour un bilan de six victoires et une défaite, et forcément, il y a de quoi être optimiste pour la suite. D’autant que Blake Griffin et LaMarcus Aldridge sont arrivés comme renforts, et que l’ambiance est au beau fixe dans l’équipe.

« On a prouvé qu’on pouvait gagner sans Kevin. On a même prouvé qu’on pouvait gagner sans Kevin et Kyrie » rappelle Steve Nash dans le New York Post. « Quand on sait combien ce sont de grands joueurs, cela donne confiance aux autres sur le fait qu’on ne pourra que progresser lorsqu’ils reviendront. Mais on est aussi confiants sur le fait qu’on peut gagner quand ils ne sont pas là. »

Depuis le 10 février, les Nets restent sur 17 victoires en 20 matches, et Kevin Durant a manqué les 18 derniers matches pour soigner une blessure à la cuisse. C’est dire si le potentiel des Nets est effectivement impressionnant. « Notre manière de jouer booste notre confiance » ajoute Jeff Green. « On a des contributions de tout le monde, et ça forge la confiance, car on sait qu’on peut avoir confiance en chaque joueur. Et quand Kevin reviendra, ce sera de la force de frappe en plus à ce qu’on a déjà. »

Kyrie Irving et Kevin Durant de retour cette semaine ?

Pour l’ailier polyvalent des Nets, la très bonne forme de Brooklyn doit aussi en mettre un coup sur le moral des adversaires.

« Les autres équipes doivent être encore plus attentives et prendre en compte le personnel qu’on a, et trouver comment se préparer pour nous battre. On souhaite que Kevin revienne, on souhaite qu’il soit rétabli, et on est impatient qu’il soit de retour. On a conscience de ce qu’on a, et on sait ce qu’il faut faire pour gagner des matches. »

À la tête de l’équipe, il y a désormais James Harden. Il s’est imposé comme le patron, capable de faire oublier ses coéquipiers, mais en prévision des playoffs, il a besoin d’apprendre à jouer avec eux.

« Le but est tout de mettre en œuvre pour que les gars soient à l’aise et qu’ils trouvent des solutions. Et on aura le même état d’esprit pour essayer que ça marche, surtout quand Kyrie reviendra. J’espère que ce sera cette semaine, et pareil pour Kevin. On gardera le même état d’esprit car il reste 25 ou 26 matches, et les playoffs vont vite arriver. Plus vite ils reviendront, plus vite on trouvera des solutions. On peut regarder des vidéos et apprendre sur le tas car il n’y a pas vraiment de moments pour s’entraîner. On s’attend à ce qu’ils reviennent cette semaine, et on est impatient. »