Programme de la soirée | Un choc Clippers – Sixers pour le changement d’heure

Pas d’Evan Fournier ce soir pour ce Thunder – Celtics, bloqué par le protocole sanitaire, et on suivra plutôt les débuts de Nikola Vucevic avec les Bulls, et ce sera face aux Spurs (01h30, BeIN Sports Max 4). Battus par les Nuggets vendredi, les Pelicans doivent réagir, et ce sera face à Dallas, qui s’est incliné à Indiana (03h00, BeIN Sports 1).

La plus belle affiche de la soirée est au Staples Center avec ce Clippers – Sixers aux allures de finale NBA, tandis que les Kings visent une 4e victoire de suite. Ce sera face aux Cavaliers.

Pour faciliter les commentaires sur le programme, vous pouvez les afficher en pleine page à l’adresse suivante : https://www.basketusa.com/commentaires/?622_’&/ et contrairement aux articles classiques, le fil de commentaires sera en mode « LIVE DISCUSSION », c’est-à-dire que les commentaires se chargeront automatiquement et seront classés du plus récent au plus ancien.