Le MVP de la nuit : la mise au point de James Harden

« Si j’ai l’impression que j’y ai ma place (dans la course au MVP) ? J’ai le sentiment d’être le MVP. Je veux dire, c’est aussi simple que ça. Je ne veux pas parler que de moi, et je vais en rester là. J’essaie juste de donner tout ce que je peux à mes coéquipiers à chaque match (…). Les chiffres le montrent et on gagne ».

Meilleur passeur de la ligue, 11e meilleur scoreur et dans le Top 20 des meilleurs rebondeurs, James Harden a résumé sa définition du MVP qu’il a incarné à la perfection cette nuit, sur le parquet de Detroit, en l’absence de Kyrie Irving et Kevin Durant : un joueur qui peut changer le cours d’un match, qui rend ses coéquipiers meilleurs et sur lequel l’équipe s’appuie pour forcer la décision dans le « money-time ».

Avant de sortir pour six fautes, « The Beard » a ainsi dû s’employer pour permettre à Brooklyn de s’imposer face à une vaillante équipe de Detroit, scorant 44 points (14/30 au tir), pour aller avec ses 14 rebonds et ses 8 passes décisives. Le tout en ne perdant que trois ballons.

Le « lay-up show »

Auteur de 17 passes décisives lors de son match précédent, James Harden a fini davantage près du cercle cette nuit, exploitant comme il l’a expliqué les failles du plan de jeu des Pistons. C’est d’ailleurs sur un énième floater, avec la faute, qu’il a mis son équipe sur les bons rails à deux minutes de la fin.

« Aujourd’hui, le plan de jeu de Detroit était de nous empêcher de faire des lobs pour nos grands et à nos shooteurs d’avoir leurs tirs », a-t-il ajouté. « Ça m’a permis d’aller au cercle et de mettre des lay-up toute la soirée. Chaque match est différent, je prends juste ce que la défense me donne. J’essaie de jouer comme il faut et d’être efficace dans ce que je fais. »

Toujours en délicatesse avec son cou, malmené par une douleur au genou et encore loin de son poids de forme, James Harden a su garder la tête froide pour assurer la victoire avant de sortir pour six fautes, à une poignée de secondes de la fin. Le mental, c’est aussi ce qui caractérise un MVP. Et celui de l’arrière des Nets est en acier trempé.