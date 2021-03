Gary Trent Jr. est triste de quitter les Blazers mais… chanceux d’arriver aux Raptors

Révélation de Portland dans la bulle d’Orlando, Gary Trent Jr. avait conquis le cœur des fans de l’Oregon par son efficacité à 3-points et son envie défensive. Malheureusement pour eux, l’arrière a été échangé contre Norman Powell le soir de la « trade deadline ».

Une tristesse partagée par le principal intéressé : « Vous pouvez écrire que j’étais triste » quand son agent Rich Paul lui a appris la nouvelle.

Une expérience inestimable chez les Blazers

Mais après avoir digéré l’annonce, Trent Jr. ne pouvait que mesurer le chemin parcouru depuis ses débuts et se réjouir de ce qu’il a accompli. « Après être allé à la guerre avec ces mecs et avoir tout connu avec eux que ce soit des bons comme des mauvais moments, il faut simplement mesurer le chemin parcouru et apprécier ce que vous avez fait. »

Arrivé sur la pointe des pieds comme 37e choix de Draft, Trent Jr. a emmagasiné un maximum d’expérience dans cet effectif habitué à jouer les playoffs. « Dès le premier jour, j’ai appris tout ce que je pouvais de Dame, CJ et de Melo. J’ai beaucoup appris de Dame que ce soit à propos de l’éthique de travail à avoir ou à faire partie des joueurs qui arrivent en premier à la salle. J’ai beaucoup observé ces gars pour voir comment ils se comportaient, se soutenaient et même comment ils parlaient aux médias. » confie-t-il au micro de Yahoo !.

Place maintenant à Toronto

Aujourd’hui, Trent Jr. suit les traces de son père en posant ses valises à Toronto, ou plutôt à Tampa pour l’instant. « C’est juste incroyable, je ne peux pas l’expliquer. Quelque part on a l’impression que c’était déjà écrit et que ça devait se passer comme ça. C’est complètement fou. »

Même si les Raptors ne peuvent pas retourner au Canada, le joueur de 22 ans connait déjà un petit peu la ville grâce aux récits de son père quand il était plus jeune. « Il m’a raconté beaucoup de belles histoires. Il m’a parlé de la ville, que c’était magnifique et que c’était une des villes les plus cosmopolites du monde. Selon lui, la nourriture est excellente, l’ambiance est parfaite et les fans sont géniaux… Je n’ai entendu que du positif, et c’est pourquoi je me sens extrêmement chanceux d’avoir l’opportunité de jouer pour cette franchise » témoigne le shooteur.

Titulaire dès son premier match et auteur de 8 points en 31 minutes face aux Suns, Trent Jr. n’a pas pu empêcher la défaite des siens vendredi soir. Qu’importe, l’occasion de rebondir se présentera dès demain avec la réception… des Blazers.