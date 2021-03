Dans le même temps, on suivra le duel entre les Raptors et les Suns alors que Charlotte accueille Miami dans la foulée (01h00). Malade, il n’est pas sûr que Jimmy Butler puisse jouer…

À la même heure (beIN Sports Max 4), les Pelicans de Zion Williamson se frottent aux Nuggets de Nikola Jokic quand Dallas accueille Indiana à 01h30. Rudy Gobert et le Jazz font de leur côté face à Memphis à 02h00.

Toujours sans Stephen Curry, les Warriors affrontent eux les Hawks (03h00) alors que la soirée se finit au Staples Center (03h30, beIN Sports Max 4), où les Lakers, toujours sans LeBron James et Anthony Davis, vont tenter de profiter de la réception des Cavaliers pour mettre fin à leur série de quatre revers consécutifs.

