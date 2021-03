Enes Kanter, ou l’art du rebond offensif

C’est une statistique comme les Américains en raffolent. Un de ces « records » plus anecdotiques qu’autre chose…

En cumulant un nouveau double-double, son 24e de la saison, à 18 points et 16 rebonds, Enes Kanter est donc devenu le premier joueur de l’histoire des Blazers à récolter 9 rebonds offensifs deux matchs de suite.

« Ça démoralise vraiment une équipe »

Machine à double-double en général, le géant turc est en grande forme cette saison avec Portland. Avec 12 points et 12 rebonds en 27 minutes seulement (5e meilleur rebondeur de la ligue), Enes Kanter joue un rôle prépondérant dans la bonne tenue des Blazers en l’absence de Jusuf Nurkic. Exactement comme en 2019 en fait.

Jeudi soir en l’occurrence, fidèle à lui-même, il a non seulement été dominateur sous les panneaux mais il a également été décisif en chemin, récupérant 3 rebonds offensifs dans les deux dernières minutes du match face au Heat, ce qui a permis à Portland d’inscrire 8 points (dont 5 à son compteur personnel) et de s’imposer sur le fil !

« Enes a vraiment réussi un match exceptionnel », soufflait ainsi Terry Stotts sur NBC. « Vous pouvez déjà constater qu’il finit à 18 points et 16 rebonds, mais plus important encore, on est à +21 quand il est sur le terrain. Il continue à faire le boulot. Son rebond offensif suivie de sa passe pour le 3-points [de Robert Covington] a été une action décisive pour nous. »

Auteur d’un double « double-double » à 22 points et 21 rebonds face à Sacramento plus tôt en mars, Enes Kanter a vraiment le chic pour s’imposer dans la raquette adverse, peut-être même encore plus que dans sa propre raquette.

Ça se confirme dans les chiffres puisqu’il est 8e lorsqu’il s’agit de récupérer les rebonds défensifs (il récupère 27.7% des rebonds défensifs disponibles lorsqu’il est sur le terrain) mais il est par contre 4e pour les rebonds offensifs (14.7%). Bien conscient de l’importance de ses rebonds offensifs, il les gobe avec gourmandise.

« Je pense que ça limite beaucoup les points en contre-attaque de l’autre équipe, et ça nous donne une deuxième chance de jouer en attaque et de marquer. Vous savez, c’est difficile de défendre sur une équipe pendant 24 secondes et de lâcher un rebond offensif. Ça démoralise vraiment une équipe, donc j’essaie simplement de faire du mieux possible pour donner des secondes chances à mon équipe. »

« On va pouvoir détruire tout le monde »

De même, Enes Kanter connaît son rôle. À Portland, c’est un parfait complément au duo Damian Lillard – CJ McCollum. Il laisse opérer la magie de sa propulsion arrière et lui fait le sale boulot sans rechigner.

« Ils savent qu’ils vont recevoir beaucoup d’attention défensive après les écrans [des « blitz »] et ils font les passes supplémentaires pour impliquer et rendre les autres meilleurs. Ce sont des joueurs à part » estime le Turc. « Sur les quatre ou cinq dernières minutes, ils attirent beaucoup d’attention. Ils ont fait les bonnes passes à Melo, RoCo ou DJ, et ils ont fini le travail. Quant à moi, mon boulot consiste simplement à faire les efforts, à me battre. Je sais que c’est ce dont on a besoin en ce moment. »

Avec 22 double-doubles depuis la blessure de Jusuf Nurkic, et son intronisation dans le cinq majeur, Enes Kanter a parfaitement assuré l’intérim. Et il s’apprête volontiers à céder sa place au Bosnien, de retour cette nuit.

« J’hurlais dans ma chambre : Oui, enfin ! », rapporte-t-il à l’Oregonian. « Notre relation est très forte, c’est comme un frère pour moi. Je suis super content pour lui. Tellement excité qu’il revienne. C’est un guerrier. Vous connaissez Marvel. C’est comme la dernière pierre [d’infinité] de Thanos. Maintenant, on a tous les éléments réunis. On va pouvoir détruire tout le monde. »

Lorsque les deux pivots ont joué ensemble la dernière fois, les Blazers ont effectivement réussi à se hisser en finale de conférence Ouest…