Danny Green se venge des Lakers

Champion NBA avec les Lakers en 2020 mais transféré aux Sixers à l’automne dernier, Danny Green a joué un bien vilain tour à ses anciens coéquipiers… Alors que Dwight Howard, lui aussi de retour au Staples Center, se faisait expulser dès le premier quart-temps, Green a fait très mal aux Lakers avec un 8 sur 12 à 3-points !

A la pause, les deux équipes sont dos à dos (54-54), et c’est au retour des vestiaires que Philly prend le large. Green donne le ton avec deux 3-points de suite. Seth Curry l’imite, et les Sixers s’échappent (63-56). Côté Lakers, Dennis Schroder agresse la défense avec sa main gauche, mais Green est en feu, il en remet une couche à 3-points pour donner 10 points d’écart (68-58). Il faut dire que les Lakers ne se parlent pas et s’embrouillent sur les rotations, et leur ancien shooteur est tout seul pour shooter.

Les Lakers cherchent des solutions, Frank Vogel tente des paris, mais les Sixers déroulent leur basket. Curry plante un nouveau 3-points, et Tobias Harris fait admirer son jeu à mi-distance. Philly prend le large (81-64) ! Montrezl Harrell, à l’origine de l’expulsion d’Howard, tente bien de secouer ses coéquipiers, mais c’est bien maigre. Paul Reed, MVP de la G-League, participe à la fête et Shake Milton assomme les Lakers avec un 3-points au buzzer du 3e quart-temps (89-71).

Les Sixers peuvent désormais gérer leur avance, mais ces Lakers ont de l’orgueil. Ce sont Harrell et Schroder, cités dans les rumeurs de transfert jeudi, qui sonnent la charge. Kentavious Caldwell-Pope est toujours là, et il plante un 3-points pour ramener les Lakers sous la barre des 10 points (98-89). On entre dans le « money time », et Green, encore lui, répond dans le corner !

Mais les Lakers y croient, et ils signent derrière un 7-0 avec Kuzma au dunk et à 3-points. Doc Rivers est obligé de prendre un temps-mort (101-96). Le match gagne en intensité, et le duo Harrell-Kuzma continue son chantier. A 50 secondes de la fin, un lancer de Kuzma ramène les Lakers à -3 (104-101).

Mais qui va tuer leurs rêves de comeback ? Green évidemment. Toujours dans le corner. En défense sur lui, les bras bien haut, Kuzma est dépité, et les Sixers s’imposent finalement 109-101. C’est leur 4e victoire de suite. Toujours sans Joel Embiid. C’est la 4e défaite de suite des Lakers, et LeBron James ne reviendra que dans 3 à 5 semaines…