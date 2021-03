Même sans Kawhi Leonard, les Clippers viennent encore à bout des Spurs

Deuxième manche de ce « back-to-back » entre les Spurs et les Clippers. Avec une différence notable : Kawhi Leonard et Marcus Morris manquent cette fois-ci à l’appel, côté Californien. Ils sont remplacés dans le cinq de départ par Terance Mann et Patrick Patterson.

Malgré une composition inédite, les Clippers démarrent le mieux, grâce à la belle présence au rebond offensif et dans la peinture d’Ivica Zubac (17-12). En face, les Spurs peuvent compter sur l’agressivité de DeMar DeRozan, couplée à la réussite à 3-points de Derrick White, pour recoller. Paul George prend quant à lui ses responsabilités sans Kawhi Leonard, au même titre qu’un Reggie Jackson bien en jambes. Suffisant pour aider Los Angeles à mener aux dépens de San Antonio, après douze minutes (30-27).

Dans le second quart-temps, les deux équipes se rendent coup pour coup. Si la qualité du match en a certes pris un coup, Dejounte Murray et Jakob Pöltl se relaient côté Spurs pour répondre aux remplaçants des Clippers (40-40). Le retour en jeu de Paul George, épaulé du surprenant Amir Coffrey, relance ensuite Los Angeles. Jusqu’à ce que les Texans, toujours guidés par DeMar DeRozan, ne terminent cette mi-temps sur un 13-2, pour permettre à San Antonio de virer en tête à la pause (55-49).

Paul George et Reggie Jackson, bourreaux des Spurs

Au retour des vestiaires, Paul George reprend fort et inscrit les 10 premiers points des Clippers. Sur un fil, les Spurs résistent tant bien que mal, grâce à quelques 3-points bienvenus (63-61). Dans le dur offensivement, mais sauvé par sa défense, San Antonio finit ensuite par abandonner les commandes à l’issue du troisième quart-temps, alors que Los Angeles avait pourtant décidé de terminer cette période avec tous ses titulaires sur le banc (72-68).

Dans le dernier acte, Dejounte Murray tente de réveiller les Spurs en marquant 7 points de rang. Mais les Clippers ne faiblissent pas et s’appuient sur le tandem Reggie Jackson – Paul George pour repousser leurs adversaires dans la peinture (85-79). Dans le « money-time », ce même duo enfonce San Antonio à tour de rôle et aide Los Angeles à creuser l’écart. Un écart définitif, marqué de l’empreinte de Reggie Jackson, auteur de 8 des 10 derniers points des siens (98-85).

À l’arrivée, Reggie Jackson termine avec 28 points, 4 rebonds et 4 passes, tandis que Paul George compile 24 points, 13 rebonds et 4 passes à ses côtés. Une performance de choix de la part du duo des Clippers, en l’absence de Kawhi Leonard, et suffisante pour permettre aux Angelenos de décrocher un quatrième succès de rang. Tout le contraire des Spurs, qui s’inclinent pour la quatrième fois d’affilée.