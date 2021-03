Les lancers-francs de Damian Lillard font gagner Portland à Miami

Ce début de rencontre nous permet d’assister au show CJ McCollum. L’arrière de Portland ne loupe quasiment rien dans ces premières minutes et inscrit 16 points très rapidement dans ce premier quart-temps. Malgré la démonstration du N°3 des Blazers, son équipe ne parvient pas à créer un véritable écart au score, la faute à un Bam Adebayo qui élève son niveau de jeu en l’absence de Jimmy Butler (21-16).

Le pivot du Heat se démène comme il le peut au sein d’une formation limitée offensivement, du fait de l’absence de plusieurs joueurs. Défensivement, Miami reste cependant fidèle à ses principes, en contenant plutôt bien les coéquipiers d’un CJ McCollum ne touchant plus terre et qui termine ces douze premières minutes avec déjà 21 points au compteur. Ce qui permet aux hommes de Terry Stotts de faire la course en tête (31-24).

Avec CJ McCollum sur le banc, c’est tout Portland qui tousse offensivement. Personne ne prend son relais et le Heat, par l’intermédiaire de Tyler Herro, en profite pour passer devant ses visiteurs. Les Floridiens imposent leur rythme dans cette partie et se targuent même de faire le spectacle, à l’image de cet « alley-oop » de Max Strus entre Precious Achiuwa (43-42).

29 points à la pause pour CJ McCollum !

Heureusement pour les Blazers, CJ McCollum ne baisse pas le pied après son passage sur le banc. L’arrière est tout simplement inarrêtable ce soir et il continue ses prouesses en attaque, aux côtés d’un Damian Lillard qui, ne semblant pas concerné par cette rencontre, laisse la lumière à son habituel lieutenant. À la pause, CJ McCollum culmine déjà à 29 points, avec un sublime 11/13 (!) aux tirs (59-58).

À la reprise, les joueurs de Terry Stotts continuent d’artiller derrière l’arc, sans pour autant être véritablement en réussite, à l’inverse de Kendrick Nunn, qui confirme sa bonne passe actuelle. Épaulé par Bam Adebayo et Tyler Herro, le « sophomore » porte Miami sur ses épaules. Pas aussi menaçant qu’à l’accoutumée, Damian Lillard pèse tout de même sur le match en distribuant le jeu (82-81).

Les deux équipes ne se lâchent plus. Nassir Little propose de très bonnes séquences défensives sur Herro, Kendrick Nunn continue de faire bonne impression. Par ailleurs, en l’absence de CJ McCollum, Damian Lillard s’appuie sur Anfernee Simons, de retour à la compétition après quelques matchs ratés, et Carmelo Anthony (20 points) pour alimenter le scoring. À l’approche du dernier quart-temps, Heat et Blazers se trouvent au coude-à-coude, après un 3-points très chanceux avec la planche de Tyler Herro (91-91).

Miami frappe en premier…

Miami attaque mieux cette période décisive. Après quelques minutes où les deux formations se répondent coup pour coup. Le Heat place un premier coup d’accélérateur en réussissant un 11-0, par l’intermédiaire de Gabe Vincent, Andre Iguodala ou encore Tyler Herro (110-100).

Mais qui dit fin de rencontre dit « Dame Time ». Avec un CJ McCollum beaucoup plus discret dans cette deuxième mi-temps, Damian Lillard montre que sa réputation n’est pas usurpée. En deux minutes, le meneur de l’Oregon marque 6 points précieux, sauf que Tyler Herro et Bam Adebayo lui répondent sur deux actions consécutives (114-111).

Portland pousse en cette fin de match. Après Damian Lillard, c’est Enes Kanter qui sort de sa boîte avec une série de rebonds offensifs des plus importants et qui lui permettant de scorer ou trouver Robert Covington au large. Mais Bam Adebayo assume son statut de patron et remet son équipe devant, en s’imposant physiquement devant Carmelo Anthony. Il reste 30 secondes à jouer et Miami mène d’un point (120-119).

…mais Damian Lillard clôt les débats

La défense du Heat fait tout pour couper Damian Lillard du ballon, sauf que CJ McCollum joue parfaitement le coup en trouvant Derrick Jones Jr. sous le cercle, qui termine avec la faute. À la suite de son lancer-franc marqué, les Floridiens se retrouvent -2. L’occasion pour Erik Spoelstra de dessiner un système qu’exécutent parfaitement ses hommes, avec une fois de plus Bam Adebayo à la conclusion (122-122).

Il reste 10 secondes sur l’horloge, quand Portland a un dernier ballon à jouer, avec la possibilité de prendre l’avantage. La balle revient dans les mains de Damian Lillard, qui joue son duel face à Trevor Ariza, s’élève à 3-points… et obtient la faute de ce dernier, à 1 seconde du coup de sifflet final ! Froid comme une lame, le meneur All-Star ne tremble pas sur la ligne et permet à son équipe de repartir de Miami avec la victoire (125-122).

Avec ce nouveau revers, la franchise de South Beach enchaine une cinquième défaite consécutive, tandis que Portland entame idéalement son « road-trip » en Floride.