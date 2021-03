Pas de retour cette saison pour T.J. Warren…

Quatre petits matchs et puis s’en va. Opéré d’une fracture du pied gauche début janvier, l’ailier était annoncé absent pour « une part importante » de la saison mais on s’attendait quand même à le revoir pour la fin de campagne.

Sauf que la franchise annonce qu’il ne pourra finalement pas revenir avant la prochaine saison…

T.J. Warren a-t-il rechuté ? Pour l’instant, il n’y a plus d’informations mais c’est un coup dur pour Nate Bjorkgren, malgré la reprise de Caris LeVert. Meilleur marqueur du club l’an passé, et brillant lors de la fin de saison régulière dans la « bulle », l’ancien de Phoenix devait apporter des points sur les ailes et ainsi soulager le duo Malcolm Brogdon – Domantas Sabonis, alors que les Pacers sont actuellement 9e à l’Est (20 victoires – 23 défaites).