Après 35 ans de coaching, Lon Kruger prend sa retraite

Après 35 ans de coaching, Lon Kruger (68 ans) a décidé de prendre sa retraite. Surtout coach en NCAA, à Kansas State, Florida, Illinois, UNLV et dernièrement Oklahoma, il avait également goûté à la NBA, à Atlanta de 2000 à 2003, puis un an à New York en tant qu’assistant.

Le coach était chez les Sooners depuis dix ans, pour 195 victoires et 128 défaites, sept apparitions à la « March Madness » dont deux qualifications au Sweet 16 et ce run de 2016 au Final Four, avec Buddy Hield notamment.

Élimine par Gonzaga la semaine passée, Lon Kruger a pris sa décision après la disparition de son ancien assistant Lew Hill et l’intronisation, comme un passage de témoin, de son fils Kevin à la tête d’UNLV, où il avait été justement coaché en tant que joueur par son père en 2006/07. Lon Kruger est désormais prêt à profiter de sa retraite.

Il était également aux premières loges, assistant de Rudy Tomjanovich, pour la première faille dans l’armure de Team USA et la médaille de bronze américaine au championnat du monde de 1998, avec une équipe composée de joueurs universitaires, dont Brad Miller et Trajan Langdon, à cause du lockout NBA.