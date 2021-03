Les Spurs obligés de faire des impasses face à un calendrier surchargé

Comme pas moins de cinq matches de leur première partie de saison avaient été reportés, les Spurs ont vu leur calendrier de la seconde partie être particulièrement épaissi : 40 rencontres à disputer en seulement 68 jours !

D’ici la fin de saison régulière, jamais les Texans n’auront deux jours de repos entre deux matches et à onze reprises, il leur faudra jouer deux fois en deux jours. On va tirer la langue à San Antonio…

« Le calendrier est dingue, mais on n’a pas le temps de s’appesantir dessus. Il faut récupérer et repartir », constate Derrick White pour le San Antonio Express News. « C’est là qu’il faut être professionnel et savoir prendre soin de son corps », ajoute Patty Mills.

La gestion a déjà commencé pour les Spurs car le week-end dernier, face à Milwaukee, Patty Mills et Dejounte Murray avaient été mis au repos. « Comme on peut l’imaginer, ça pèse sur les joueurs », avait commenté Gregg Popovich. « On a décidé, avec l’intensité du calendrier, qu’il était nécessaire de les garder en bonne forme. »

« Le calendrier est brutal »

Huitième de l’Ouest actuellement, la franchise texane est pleinement dans la course aux playoffs. Il faut donc trouver l’équilibre entre la gestion des organismes et les ambitions sportives. Mais des pauses seront obligatoires pour souffler et éviter des blessures qui obligeraient des absences de plusieurs jours. Le calcul est simple : un match volontairement raté, c’est peut-être des bobos en moins et donc des semaines de gagner.

« Quand on a besoin de repos, on a besoin de repos. Quand il faut souffler, il faut souffler », répète Patty Mills. « Il faut voir à long-terme et penser à la fin de saison. On va avoir besoin de sacrifier des joueurs pour quelques matches. On veut aller en playoffs et ce sera comme ça. Car le calendrier est brutal. »

Les blessures n’épargnent déjà pas les Spurs d’ailleurs : Lonnie Walker IV a mal au poignet droit et Rudy Gay au pied gauche. Aucun des deux n’a joué mercredi soir contre les Clippers et seul le second a repris jeudi soir, toujours contre les mêmes Californiens.

« Il va y avoir des petites blessures un peu partout car on n’a pas beaucoup de temps pour récupérer », souligne lui aussi Jakob Poeltl, qui n’a toujours pas manqué un match cette saison. « C’est dur mais notre effectif est dense. Quand certains de nos joueurs étaient touchés par le Covid-19, on a eu des jeunes qui ont élevé leur niveau de jeu, donc je ne suis pas inquiet. Même si ce n’est pas facile à gérer. »