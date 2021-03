Covid-19 : des Lakers vont se faire vacciner

Les Lakers vont devenir cette semaine la 5e équipe à faire vacciner des membres de leur franchise, et selon ESPN, on ne sait pas encore si des joueurs seront inclus dans la liste des vaccinés. « Il y a des discussions sur le fait d’essayer de l’être, mais on n’en est pas encore là » avait déclaré Frank Vogel après la défaite face aux Pelicans.

Ce que l’on sait, c’est que les Lakers utiliseront le vaccin Johnson & Johnson qui a la particularité de nécessiter qu’une seule dose. Du côté de la NBA, on ne force aucun joueur, ni aucun coach à se faire vacciner, mais les Pelicans, le Heat, les Hawks et les Blazers ont pris les devants en faisant vacciner la quasi-totalité de leurs joueurs et des membres de leur staff.

Selon la nouvelle circulaire de la NBA, les joueurs et membres des staffs qui auront reçu les deux doses de vaccin bénéficieront d’une plus grande liberté de mouvements et ne seront plus obligés de suivre une période d’isolement s’ils sont cas contact.

Ce sera valable 15 jours après avoir reçu la deuxième dose contre le Covid-19, ou la première dos dans le cas du vaccin Johnson & Johnson, et la NBA explique que l’assouplissement des règles sanitaires concernera n’importe quelle personne qui aura reçu les deux doses, mais aussi n’importe quelle franchise où 85% des joueurs et 85% du staff sont vaccinés.

Passé ces 15 jours, ces personnes n’auront plus besoin d’être placées en quarantaine en cas de contact avec une personne contaminée. Ils pourront recevoir des proches chez eux sans que ces derniers soient obligés de s’enregistrer auprès des franchises, ou encore aller aux restaurants. Selon la circulaire, ces joueurs et ces coaches n’auront plus besoin de porter des masques à l’entraînement, et ils pourront quitter leur hôtel en déplacement.