Florida : Tre Mann se présente à la prochaine Draft NBA

Éliminé du tournoi final, par la surprise Oral Roberts, le joueur de Florida, Tre Mann (1m96, 86kg), passe à la suite.

Attendu dans le Top 20, voire mieux, de la prochaine Draft, l’arrière sophomore des Gators vient effectivement d’annoncer qu’il mettait fin à sa carrière universitaire pour sauter le pas vers la NBA.

Un shooteur « clutch »

« Après mûre réflexion, j’ai décidé de passer à la prochaine étape de ma carrière de basketteur et de m’inscrire à la Draft NBA 2021 », a-t-il expliqué à ESPN. « Aux fans des Gators, votre amour et votre soutien auront toujours une place à part dans mon cœur. Je vais engager un agent pour m’aider et me guider dans ce processus. »

Natif de Gainesville, Tre Mann (20 ans) va donc quitter son cocon floridien pour la première fois de sa carrière. Auteur d’une deuxième saison universitaire très convaincante, à 16 points, 5 rebonds et 3 passes, il a encore haussé le ton avec les tournois de fin d’année, à 21 points, 5 rebonds et 4 passes ces deux dernières semaines.

« Je pense que les équipes NBA ont pu voir ma capacité à jouer avec et sans le ballon, tout autant que ma production en hausse dans chaque colonne statistique. J’ai pu montrer mes qualités de leader, mon efficacité aux tirs, ma polyvalence défensive et ma capacité à prendre des rebonds. »

Joueur complet sur son poste d’arrière, Tre Mann a en plus montré qu’il avait le « clutch gene » en rentrant un tir décisif face à Virginia Tech au premier tour du tournoi final. Malheureusement, malgré 19 points, 7 rebonds et 4 passes de sa part, ses Gators ont craqué au deuxième tour face à la surprise venue d’Oklahoma, Oral Roberts.

Une belle progression à Florida

« Ma saison à Florida a été riche en progrès individuel avec un temps de jeu en très grande hausse et un rôle important dans l’équipe. Elle a aussi été riche en adversité avec la Covid et la perte de Keyontae [Johnson]. Bien qu’on n’ait pas réussi à atteindre notre but collectif au tournoi NCAA, c’était une grande expérience malgré tout. »

Parmi les arrières les plus habiles balle en main, avec des changements de rythme qui ne sont pas sans rappeler un autre ancien Gator, Bradley Beal, Tre Mann est déjà un joueur complet, ayant déjà bien bossé son tir à 3-points, passant de 27% lors de son année freshman à 40% cette saison.

Scoreur patenté, il a notamment passé 30 points à Tennessee en quart de finale du tournoi de la SEC, son record en carrière. Mais il pense encore avoir quelques atouts dans sa manche pour séduire les scouts de la Grande Ligue…

« Pendant le processus de pre-draft, j’ai envie de montrer mes qualités athlétiques aux équipes NBA, mon envergure et ma taille. Je veux aussi leur montrer mon tir à longue distance et ma capacité à gérer une attaque en impliquant mes coéquipiers » conclut-il ainsi.