Une version multicolore de la Nike LeBron 18

Nike prévoit cette année une nouvelle version de sa LeBron 18. Un modèle « multicolor » plus éclatant dont le revêtement primeknit à dominante bleu-clair, similaire au « University Blue » et les lacets roses font leur petit effet.

La semelle est toujours multicolore, dotée de coloris différents de sa version précédente, testée en octobre dernier. P

our ce qui est des détails, on notera comme des éclaboussures de lave rose au niveau du talon, les mêmes éclats apparaissant également en noir et blanc an niveau de la semelle intermédiaire, grise. Le signe Nike est cousu en or sur le devant de la chaussure.

(Via SneakerNews)

—

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com les Air Jordan 5 de retour dans un coloris « Stealth » sorti en 2006 revisité pour un nouveau look off-court frais et branché.