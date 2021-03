Et en plus, les Suns voyagent bien

En démonstration contre Miami mardi soir, les Suns confirment leur bonne forme à l’extérieur puisque les coéquipiers de Chris Paul restent sur une série de sept victoires à l’extérieur, pour un bilan de 14 matchs remportés pour 5 défaites en déplacement. C’est tout simplement le meilleur bilan de la NBA en déplacement.

En lice pour le trophée de coach de l’année, Monty Williams a tenu à féliciter ses joueurs en conférence de presse. « J’ai trouvé que nos gars avaient montré une bonne discipline ce soir en suivant le plan de jeu. Même quand nous faisions des erreurs, les gars savaient tout de suite les corriger et nous avons fait de notre mieux pour maintenir un niveau élevé d’intensité et de concentration. »

Un collectif bien huilé

Auteur d’un gros double-double avec 17 points et 16 rebonds, Deandre Ayton prend du plaisi. « On continue d’avancer. On se bat, c’est un de nos maîtres-mots, la combativité. L’autre maître-mot, c’est la communication. Le coach nous le rappelle tout le temps. C’est par là que ça passe. C’est notre identité. Tout le monde apporte et se sacrifie pour le collectif et nous nous adaptons à ce que le coach souhaite et ce dont l’équipe a besoin. Il faut juste qu’on communique et qu’on croit en nous. Notre cohésion est là, nous la façonnons tous les jours. »

Finaliste avec le Heat dans la « bulle », aujourd’hui à Phoenix, Jae Crowder est également satisfait. « Je suis heureux d’être de retour à Miami ce soir mais, dans le même temps, je suis là pour faire mon travail et je voulais repartir d’ici avec la victoire afin de bien commencer notre road-trip. J’ai l’impression qu’on était tous concerné mentalement, on a bien appliqué le plan de jeu et nous avons bien géré le match à partir de ce moment-là. On a joué notre jeu et contrôlé le match. J’ai aimé la manière avec laquelle nous avons contrôlé la rencontre. »

Impuissants face à la prestation des visiteurs, Erik Spoelstra ne peut que constater le très bon niveau de Phoenix. « Ils ont une sacrée équipe, ils appliquent les systèmes, shootent très bien et ils sont très bien coachés. La balle est la plupart du temps dans les mains de Chris Paul ou Devin Booker et ils prennent les bonnes décisions. Ils vous mettent dans des situations inconfortables plus souvent que ce qu’on a l’habitude de voir. »

Un banc au niveau du cinq majeur

Il y a donc Chris Paul et Devin Booker en figures de proue mais aussi un banc au niveau pour maîtriser le retour de Miami. Après le rapproché du Heat à -12 dans le money-time, le banc va répondre par un 12-4 fatal.

« Ils ont répondu présent, c’était cool à voir » apprécie Jae Crowder, tout comme son camarade Deandre Ayton. « Ce qui est bien dans cette équipe, c’est qu’on ne se préoccupe pas de savoir qui est sur le terrain. On continue de jouer à fond, on fait ce qu’on a à faire. On a continué d’attaquer dans le quatrième quart avec la second unit et c’était incroyable car j’avais l’impression que rien ne changeait par rapport au cinq majeur. »

Pour Monty Williams, la présence d’un banc efficace est évidemment une chance, notamment pour reposer les stars de l’équipe. « L’image que je retiens de ce match, c’est la confiance avec laquelle le banc a joué dans ce dernier quart. J’essaye de gagner le match et de reposer les joueurs même si évidemment le plus important reste la victoire. Reposer les joueurs est un bonus. On a laissé Cam (Payne) mener l’équipe et donner de la confiance à ce groupe parce que si on veut atteindre le niveau souhaité, nous allons avoir besoin d’un banc performant. »

Opposé ensuite à trois formations largement à sa portée (Orlando, Toronto et Charlotte), Phoenix a l’occasion de consolider sa place de deuxième meilleure équipe dans la Conférence Ouest, voire même d’aller chatouiller le Jazz puisqu’il n’y a que deux victoires d’écart avec les partenaires de Rudy Gobert.