En démonstration, le collectif des Suns assomme le Heat

Miami et Phoenix, ou deux équipes aux styles de jeu plutôt similaires et qui se ressemblent particulièrement. Le début de match le prouve d’ailleurs avec deux formations au coude-à-coude, grâce à des défenses en place et des attaques appliquées. Une fois n’est pas coutume, Kendrick Nunn est le premier à se mettre en évidence. Bien en jambes, le « combo guard » permet au Heat de prendre un bon départ, en inscrivant la quasi totalité des points de son équipe (10-8).

Visiblement revigorés par un temps-mort, les Suns reviennent avec de bien meilleures intentions. Les hommes de Monty Williams assènent un 10-0 auquel contribuent tous leurs joueurs. Pris à deux dès qu’il veut profiter d’un écran, Devin Booker est contraint de lâcher la balle et de laisser ses partenaires créer le jeu. Malgré un léger mieux du côté de Miami, symbolisé par deux envolées de Bam Adebayo, la troupe d’Erik Spoelstra se retrouve distancée à l’issue du premier quart-temps (25-20).

Sous la houlette d’un Chris Paul en mode distributeur, Phoenix continue sur sa lancée. À tour de rôle, Deandre Ayton, Langston Galloway et Dario Saric profitent de la maestria de « CP3 » à la passe et, ce, malgré la présence de Trevor Ariza, chargé de défendre sur le meneur All-Star. En dépit du retour aux affaires de Jimmy Butler, le Heat manque cruellement d’adresse et ne parvient pas à recoller au score (46-39).

Ces problèmes, les Suns n’ont pas à s’en soucier. Devin Booker commence doucement, mais sûrement, à trouver son rythme en attaque tandis que ses coéquipiers, à l’image de Mikal Bridges et Jae Crowder, règlent la mire à 3-points. Ajoutez à cela une implication défensive toujours aussi régulière et vous obtenez là un premier écart significatif à l’avantage de la franchise de l’Arizona, à la pause (58-43).

Le collectif des Suns ne laisse rien passer

Au retour des vestiaires, Phoenix maintient Miami sous l’eau. L’attaque des visiteurs dissèque la défense floridienne et l’écart grimpe rapidement à +20, grâce à un « 2+1 » signé Devin Booker. Très en jambes, l’arrière All-Star propose un véritable récital à mi-distance. En témoigne cette action où il s’amuse avec Bam Adebayo, qui ne sait plus où donner de la tête après les innombrables feintes de son adversaire (73-51).

Jimmy Butler tente bien de sonner la révolte pour le Heat, en inscrivant 10 points dans ce troisième quart-temps, mais le collectif des Suns lui répond constamment. Et quand ce n’est pas Deandre Ayton qui profite des caviars de Chris Paul, ce sont Mikal Bridges et Jae Crowder qui y vont de leurs paniers. Paul n’en oublie pas non plus de scorer plusieurs points à mi-distance. Et tandis que l’on pensait Miami définitivement largué, les coéquipiers de Bam Adebayo réussissent un 11-3 en deux minutes qui leur donne un semblant d’espoir dans cette rencontre (85-73).

Les Suns démarrent ce dernier acte sans Devin Booker ni Chris Paul. L’occasion rêvée pour que Miami revienne dans cette partie, à condition cependant de lancer un « run » d’entrée de quart-temps. Sauf que Phoenix s’appuie, encore une fois, sur son collectif si bien huilé pour repousser les assauts adverses (94-77). Sérieux et appliqués, les hommes de Monty Williams ne laissent aucune chance à ceux d’Erik Spoelstra. Celui-ci s’avoue d’ailleurs vaincu en ne remettant jamais Jimmy Butler sur le terrain. Chris Paul et Devin Booker en font de même, en face.

À l’arrivée, les Suns s’imposent 110-100 face au Heat, qui enregistre là sa quatrième défaite consécutive. À l’inverse, Phoenix enchaîne une troisième victoire de rang et reste au contact du Jazz à l’Ouest, tout en se détachant de plus en plus des Lakers.