Dwane Casey assure que Sekou Doumbouya fait pleinement partie du projet à Detroit

À l’approche de la « trade deadline », le moindre imprévu devient sujet à rumeurs. Or non, Sekou Doumbouya n’a pas été mis sur la touche en vue d’un éventuel trade lors du dernier match de Detroit face à Chicago.

« Il était un peu secoué, il s’est fait mal au pouce l’autre jour, et on voulait vraiment voir ce que Tyler (Cook, signé pour dix jours) pouvait faire », a souligné Dwane Casey au sujet du Français.

Bien finir la saison régulière

L’ancien joueur de Poitiers et de Limoges a eu du mal à revenir d’un protocole commotion courant février. La prise de pouvoir de Jerami Grant et l’émergence de Saddiq Bey ont également considérablement ralenti sa progression, et limité son temps de jeu. Mais Dwane Casey a profité de l’occasion pour lui réaffirmer toute sa confiance.

« Sekou est précieux quand il court en transition. Il est précieux quand il coupe, ou occasionnellement quand il recule pour un tir à 3-points », a-t-il rappelé. « Il continue d’apprendre comment attaquer la peinture. Et il est précieux quand il est prêt à se donner à fond en défense. Il est fort comme un bœuf. Quand tu rentres dans Sekou, tu sais que tu t’es heurté à quelque chose de costaud ».

Dwane Casey a finalement appuyé son propos en mentionnant que le temps de jeu de Sekou Doumbouya, au même titre que le retour sur les parquets de Killian Hayes ou l’intégration du nouveau venu, Hamidou Diallo, faisait partie de ses priorités pour les trente derniers matchs de saison régulière.