Steve Kerr : « James Wiseman sera notre pivot titulaire jusqu’à la fin de la saison »

Depuis le début de la saison, Steve Kerr jongle entre plusieurs objectifs parfois contradictoires, notamment être compétitif tout en développant les jeunes joueurs, comme James Wiseman, le n°2 de la dernière Draft. James Wiseman, qui a commencé la saison dans le cinq avant de perdre sa place au profit de Kevon Looney et qui a également raté une dizaine de matchs sur cette blessure, a besoin de jouer et d’emmagasiner de l’expérience.

Et deux semaines après avoir puni le rookie pour avoir raté son test Covid après le All-Star break, Steve Kerr le propulse donc de nouveau dans le cinq de départ.

« J’anticipe que James sera titulaire pour le reste de la saison. C’est l’idée. On ne sait jamais ce qui peut se passer mais il reste 29 matchs à jouer. On a essayé beaucoup de combinaisons mais on a pas beaucoup touché à notre cinq, et le timing est approprié, » explique l’entraineur. « James progresse tous les jours. Il a une meilleure compréhension de nos concepts et c’est important, en particulier avec ses absences, entre sa blessure au poignet et le protocole Covid, qu’il soit sur le terrain. »

Le parallèle entre James Wiseman, Lonzo Ball et Anthony Edwards a souvent été dressé cette saison. Les deux autres rookies, qui jouent dans un contexte différent à Minnesota et Charlotte, ont plus de temps de jeu que le Warrior et peuvent se permettre d’emmagasiner de l’expérience avec moins de pression. Si les Warriors savent qu’ils ont un diamant brut entre leurs mains, le développement de ce dernier passe plus de temps de jeu, par des erreurs, et par plus de responsabilités pour qu’il puisse aiguiser et muscler son jeu.

Cette décision est également une réflexion de la place de Golden State dans la hiérarchie de la conférence Ouest. Actuellement à la 9e place et privés de Stephen Curry pour encore une semaine, les dirigeants des Warriors savent que sauf une grosse série de victoires, leur équipe finira la saison dans une position de jouer les « play-in ».

Autant donc donner sa chance à James Wiseman lors d’une saison de transition pour en récolter les fruits plus tard.

« C’est le bon moment pour James et pour nous, » conclut ainsi Steve Kerr. « Ça va lui faire un bien fou de pouvoir enchainer sur les 29 prochains matchs. »

