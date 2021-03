Pascal Siakam de nouveau sanctionné par les Raptors ?

Rien ne va plus aux Raptors, et le problème, c’est que la frustration prend le dessus à l’intérieur même du groupe. Pour preuve, Pascal Siakam s’en serait pris verbalement dimanche à Nick Nurse après la défaite face aux Cavaliers. The Athletic rapporte que les Raptors ont décidé de lui infliger une amende de 50 000 dollars. Une forte somme qui s’explique sans doute par le fait que c’est la deuxième fois depuis janvier que le Camerounais se signale par des problèmes de comportement.

La première fois, Siakam avait directement rejoint les vestiaires après une sixième faute. C’était face aux Sixers, et ses dirigeants avaient décidé de le punir en le laissant sur le banc face aux Knicks. Cette fois, la star des Raptors était bel et bien sur le terrain la nuit dernière face aux Rockets, mais il devrait donc sortir le chéquier.

Employons le conditionnel puisque la porte-parole des Raptors a nié tout problème entre le joueur et son coach…