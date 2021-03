Sans réaction, Toronto touche le fond

Qui aurait pu imaginer, fin février, que les Raptors allaient se retrouver avec un retard de quatre matchs sur le 8e de la conférence Est, et deux et demi de retard sur le 10e, un peu plus de trois semaines plus tard ?

À l’époque, Toronto venait pourtant de repasser dans le positif (17 victoires – 15 défaites), grâce à une série de 10 victoires en 15 rencontres. Problème : le Covid-19 et les blessures sont passés par là, n’épargnant pas la franchise canadienne, qui reste sur 9 défaites d’affilée depuis le début du mois de mars.

Et la dernière en date, encaissée la nuit dernière face à des Rockets pourtant davantage au fond du trou (20 revers de rang !), est franchement inquiétante…

« C’est très compliqué », reconnaissait Kyle Lowry, pour le Toronto Star, à propos de cette période compliquée. « Mais nous devons essayer de garder le moral. Il y a de supers mecs, de supers joueurs, de supers leaders dans ce vestiaire. Il faut simplement continuer d’écouter, de travailler et de ne rien lâcher. »

En « back-to-back », les Raptors ont donc rendu une bien triste copie contre Houston, au lendemain d’une prestation également problématique contre Cleveland. Incapables de réagir malgré un effectif expérimenté, les joueurs de Nick Nurse touchent le fond et continuent de creuser, soir après soir…

« Nous ne pouvons pas devenir dingues au point de nous dire à tout prix : ‘Il faut gagner, il faut gagner’, nous devons juste enchaîner », poursuit Kyle Lowry, jamais du genre à abandonner. « Vous ne pouvez pas parler de sentiment d’urgence. Nous ne pouvons pas nous mettre dans tous nos états. Nous devons simplement aller sur le terrain en jouant chaque match, chaque minute et chaque possession à la fois. Nous devons tirer profit de chaque opportunité dont nous pourrons disposer. »

Toronto, entre rebond et résignation

Champion en 2019 et demi-finaliste de conférence en 2020, après avoir décroché le deuxième meilleur bilan à l’Est, Toronto peine cette saison à retrouver ce niveau. Si les départs de Serge Ibaka et Marc Gasol, jamais véritablement remplacés, n’y sont évidemment pas étrangers, c’est surtout dans l’envie que les Canadiens pèchent.

Ils avaient, pourtant, l’habitude de ne jamais rien lâcher et de se tirer de situations mal engagées ces dernières années, grâce à une défense de fer et leur combativité si caractéristique.

« Je pense que nous découvrons tous que c’est un peu plus compliqué qu’imaginé d’inverser la tendance », juge de son côté Fred VanVleet. « Et c’est parce que nous sommes déjà tous passés par là. Bon nombre d’entre nous ont déjà joué sous pression, à un niveau élevé. Nous avons atteint les sommets, ça fait partie de nous, mais ça ne peut pas nous sauver à chaque fois. Il nous faut nous rendre sur le terrain et mériter chaque possession à chaque session d’entraînement, chaque jour. Vous devez constamment la mériter. »

À deux jours de la « trade deadline », et à une trentaine de matchs de la fin de saison, les mauvais résultats récents des Raptors risquent d’avoir des conséquences puisque les dirigeants de Toronto pourraient être amenés à chambouler l’effectif canadien dans les 48 heures à venir.

Il se murmure ainsi que Kyle Lowry et Norman Powell sont susceptibles de faire prochainement leurs valises, tandis qu’Andre Drummond reste l’une des pistes privilégiées par les Raptors pour renforcer leur raquette.